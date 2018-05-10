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В ЛДПР предложили увеличить пособия для родителей детей-инвалидов
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В ЛДПР предложили увеличить пособия для родителей детей-инвалидов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским предложили увеличить до прожиточного минимума выплаты лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании Комитета Госдумы по труду и соцполитике.
Авторы законопроекта отмечают, что в соответствии с Указом Президента от 26 февраля 2013 года неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами или инвалидами детства I группы, полагается ежемесячная выплата. Для родителей или опекунов она составляет 5500 рублей, для иных лиц — 1200 рублей. Индексация таких пособий не установлена. Авторы законопроекта обращают внимание, что прожиточный минимум в 2013 году равнялся 5500 рублей, но сейчас он составляет 11 193 рубля.
Законопроектом предлагается предоставить этой категории граждан право на получение ежемесячной выплаты в размере 12 000 рублей, что сопоставимо с прогнозируемым минимальным уровнем оплаты труда в Российской Федерации на начало 2019 года. Предполагается законодательно закрепить ежегодную индексацию пособий для родителей и опекунов детей-инвалидов. Но Комитет Госдумы по труду и соцполитике не поддержал инициативу, посчитав, что законопроект поставит граждан, получающих пособия, в неравное положение. Комитет предложил отозвать инициативу и заново обсудить её с Правительством.
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