В ЛДПР предложили увеличить пособия для родителей детей-инвалидов

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским предложили увеличить до прожиточного минимума выплаты лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании Комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Авторы законопроекта отмечают, что в соответствии с Указом Президента от 26 февраля 2013 года неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами или инвалидами детства I группы, полагается ежемесячная выплата. Для родителей или опекунов она составляет 5500 рублей, для иных лиц — 1200 рублей. Индексация таких пособий не установлена. Авторы законопроекта обращают внимание, что прожиточный минимум в 2013 году равнялся 5500 рублей, но сейчас он составляет 11 193 рубля.