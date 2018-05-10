А вы подготовили вашу LADA к жаркому сезону?

Конец весны — отличное время для того, чтобы приготовить вашу LADA к действительно жаркому сезону, который обещают этим летом.

Только до конца мая ТЕХИНКОМ подготовил для вас несколько специальных предложений, которые позволят вам провести лето с комфортом и с уверенностью в вашем автомобиле.

Хотите точно знать, что ваш автомобиль будет всегда на ходу?

Пройдите комплексную диагностику от 0 рублей* и будьте уверены в надёжности вашего автомобиля!

Данный комплекс включает в себя:

диагностику подвески; диагностику тормозной системы; диагностику системы вентиляции салона; проверку уровня рабочих жидкостей.

Но важно сделать свои поездки не только безопасными, но и максимально приятными.

ТЕХИНКОМ предлагает вам произвести антибактериальную очистку системы вентиляции (кондиционирования) или салона от неприятных запахов по фиксированной цене — 1800 рублей **.

Не стоит забывать и про двигатель вашего автомобиля. Частая замена масла и фильтра — гарантия долгой жизни вашего автомобиля. В ТЕХИНКОМ при покупке масла и фильтра вы получаете замену моторного масла совершенно бесплатно. Операция займет не более 20 минут.

А для тех, кто привык к максимальному комфорту, мы предлагаем скидку 20% на сезонные аксессуары:

чехлы сидений, текстильные ковры салона на все модели LADA; багажные системы и боксы; дефлекторы капота и дверей. ⠀

Не упустите возможность воспользоваться!

Звоните прямо сейчас, чтобы узнать все подробности акции у наших менеджеров по телефону:

+7 (495) 778-98-50 Ждём вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:

МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1 МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3 МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3 МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8 www.pro-lada.ru * Все указанные цены являются рекомендованными и носят информационный характер. Подробную информацию о сервисных программах вы можете уточнить у сотрудников дилерского центра ТЕХИНКОМ или по телефону +7 (495) 778-98-50.

** Все указанные цены являются рекомендованными и носят информационный характер. Подробную информацию о сервисных программах вы можете уточнить у сотрудников дилерских центров ТЕХИНКОМ.