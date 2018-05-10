Демократы в Конгрессе США показали политическую рекламу, якобы размещенную РФ в Facebook 

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Демократы из спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по разведке в четверг показали более чем 3,5 тыс. рекламных объявлений политического характера из социальной сети Facebook, якобы распространенных там по заказу российской организации «Агентство интернет-исследований». Материалы опубликованы на сайте комитета.
"Нет никаких сомнений в том, что Россия стремилась воспользоваться платформой социальных сетей, вбить клин между американцами и попытаться повлиять на выборы 2016 года", — говорится в заявлении старшего демократа комитета Адама Шиффа.