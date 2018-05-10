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Отрасль автомобилестроения в Москве предлагают освободить от уплаты налога на имущество
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Отрасль автомобилестроения в Москве предлагают освободить от уплаты налога на имущество 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы в первоочередном порядке проект закона города «О внесении изменений в статьи закона „О налоге на имущество организаций“ и статью закона „О земельном налоге“, соответствующий документ опубликован на сайте столичного парламента.
»В целях стимулирования развития на территории города Москвы современного автомобилестроения и привлечения инвестиций в эту отрасль предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций организации, осуществляющие на территории города Москвы производство автотранспортных средств», — уточняется в пояснительной записке.
Организации могут претендовать на данную льготу при условии получения и подтверждения ими статуса производителя автотранспортных средств, осуществляющего деятельность на территории города, в установленном правительством Москвы порядке.
В сообщении отмечается, что освобождение производителей автотранспортных средств от уплаты налога на имущество организаций позволит таким организациям провести модернизацию производства, увеличить количество производимых автотранспортных средств, а также расширить штат сотрудников. Указанные меры впоследствии приведут к росту налоговых поступлений в бюджет города Москвы.
Также законопроект предлагает распространить действие налоговой льготы в виде уменьшения налоговой базы на величину 75% кадастровой стоимости площади объекта налогообложения, не переданной в аренду или наем третьим лицам и используемой ими для выполнения своих уставных задач, на объекты недвижимого имущества, принадлежащие профессиональным союзам и переданные в аренду таким же профессиональным союзам и созданным ими учреждениям, а также распространить действие указанной нормы на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
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