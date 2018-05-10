Российские химики впервые напечатали уникальную голограмму

Петербургские химики первыми в мире напечатали уникальную голограмму — полученные ими объёмные изображения считываются под любым ракурсом, сообщает «Русская планета».

Благодаря этой особенности такие «нацарапанные» голограммы можно печатать на продукты для их маркировки — каждый товар таким образом получит уникальный код, подтверждающий его подлинность. При этом сам процесс печати такой картинки является трудоёмким: нужно использовать специальные поверхности и чернила.

Однако российским исследователям удалось открыть недорогой метод получения такого изображения при помощи диоксида титана. Они также смогли модернизировать чернила для струйных принтеров.