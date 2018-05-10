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Прихожане храма на Ивановской провели акцию «Бессмертный полк»
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Прихожане храма на Ивановской провели акцию «Бессмертный полк» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Прихожане храма святителя Николая Мирликийского, расположенного на Ивановской улице, провели ко Дню Победы районную акцию «Бессмертный полк», которая собрала более 100 жителей Тимирязевского. После шествия в парке «Дубки» состоялись выступления самодеятельных коллективов. Об этом рассказали в администрации храма.
— В нашем приходе уже стало традицией собираться в этот день для совместной молитвы, после чего крестным ходом с портретами воевавших родственников следовать к памятнику погибшим тимирязевцам, который расположен в парке «Дубки», — пояснил представитель храма.
Адрес храма: Ивановская улица, д. 3. (мю)
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