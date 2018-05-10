Прихожане храма на Ивановской провели акцию «Бессмертный полк» 

Прихожане храма святителя Николая Мирликийского, расположенного на Ивановской улице, провели ко Дню Победы районную акцию «Бессмертный полк», которая собрала более 100 жителей Тимирязевского. После шествия в парке «Дубки» состоялись выступления самодеятельных коллективов. Об этом рассказали в администрации храма.
— В нашем приходе уже стало традицией собираться в этот день для совместной молитвы, после чего крестным ходом с портретами воевавших родственников следовать к памятнику погибшим тимирязевцам, который расположен в парке «Дубки», — пояснил представитель храма.
Адрес храма: Ивановская улица, д. 3. (мю)