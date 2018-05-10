Ещё
Рябков: Москва и Тегеран будут искать совместные решения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества

Рябков: Москва и Тегеран будут искать совместные решения 

Вести.Ru 43 минуты назад
После действий Вашингтона Европа должна переосмыслить ситуацию. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. Он отметил, что Россия находится в контакте с другими странами и обсуждает, как сохранить соглашение с Ираном без ущерба для конкретных проектов сотрудничества.
По мнению Рябкова, выход США из сделки преследует цель помешать нормальной работе в нефтяном секторе, и давление на нефтяной рынок будет возрастать.
"Мы помним, как до 2015 года схема с американскими санкциями, в том числе в нефтяном секторе, мешала нормальной работе. Видимо, в этом и цель Вашингтона, видимо к этому они и стремятся", — сказал замминистра.
Он заявил, что Москва и Тегеран будут искать совместные решения для того, чтобы минимизировать негативные последствия американских решений для рынка нефти, для работы в рамках ОПЕК+ и для двусторонних проектов.
Между тем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы решение США выйти из СВПД вызывает серьезную озабоченность. По его словам, оставшиеся страны-участники должны предпринять шаги для сохранения иранской ядерной сделки.
Вести.Ru: последние новости
Живущие в ЕС британцы могут лишиться своих пенсий Reuters: ситуация с Ираном развивается как с Ираком Не спрятаться: воздействие третичного курения распространено намного больше, чем считалось
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о социальной революции222
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1186
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала523
Клейменов больше не будет вести программу «Время»95
Асад ответил Трампу на оскорбление103
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение