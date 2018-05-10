Рябков: Москва и Тегеран будут искать совместные решения

По мнению Рябкова, выход США из сделки преследует цель помешать нормальной работе в нефтяном секторе, и давление на нефтяной рынок будет возрастать.

"Мы помним, как до 2015 года схема с американскими санкциями, в том числе в нефтяном секторе, мешала нормальной работе. Видимо, в этом и цель Вашингтона, видимо к этому они и стремятся", — сказал замминистра.

Он заявил, что Москва Тегеран будут искать совместные решения для того, чтобы минимизировать негативные последствия американских решений для рынка нефти, для работы в рамках ОПЕК+ и для двусторонних проектов.