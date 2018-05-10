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Названы целебные свойства кориандра
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Названы целебные свойства кориандра 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Исследователи провели тесты и выяснили целебные свойства кориандра. Они решили понять, как это растение может влиять на организм. МедикФорум выяснил подробности этого открытия и узнал, как это вещество влияет на здоровье. В результате своего исследования ученые обнародовали 7 целебных свойств кориандра. Оказалось, что в составе этого растения содержатся такие полезные вещества как цинк, кальций, фосфор, железо, а также магний, калий и несколько витаминов. Также ученые рассказали, что свойства кориандра позволяют использовать его как стимулирующее, антиспазматическое, диуретическое и бактерицидное средство. Все эти свойства позволяют помочь организму в борьбе с различными проблемами. В том числе, это вещество также можно использовать в борьбе с различными инфекциями, включая сальмонеллез. Кориандр также можно использовать в кулинарии и парфюмерии. Ученые составили список полезных свойств кориандра. Так, уточняется, что он может позволить снизить уровень холестерина в организме человека. Это связано с тем, что он препятствует его накапливанию на стенках сосудов, очищая их и улучшая кровообращение. Кроме того, он влияет на поджелудочную железу. Это помогает пациентам, которые страдают от диабета. Диетологи также могут взять кориандр на заметку, все дело в том, что он помогает в снижении веса. Являясь мощным диуретиком, растение очищает организм, дольше сохраняет ощущение сытости, и улучшает метаболизм. Также это растение можно использовать для борьбы с сальмонеллезом, для устранения запаха изо рта, в качестве противовоспалительного и для отхаркивания. Ранее эксперты рассказали, что кориандр можно использовать как лекарство.
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