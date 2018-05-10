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В Челябинске сотрудники мясного гастронома нашли на помойке старый трактор и сделали из него арт-объект
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В Челябинске сотрудники мясного гастронома нашли на помойке старый трактор и сделали из него арт-объект 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Работники одного из мясных магазинов Челябинска отреставрировали трактор Т-28, выпущенный в 1962 году «Владимирским тракторным заводом». Речь идет о сотрудниках «Уральской фабрики мяса». Сейчас приведенный в порядок стальной землепащец красуется на входе в гастроном сети по ул. Молодогвардейцев и напоминает скорее арт-объект, чем «рабочую лошадку» советских колхозников.
Однако его судьба могла сложиться иначе, если бы один из сотрудников магазина не увидел бы ржавый скелет трактора на свалке под Челябинском. Мужчина проезжал мимо, заметил старый кузов, сделал пару фото на память и, вернувшись в Челябинск, показал снимки коллегам. Тем стало жалко старенький «Владимирец» и было решено переправить его на эвакуаторе в Челябинск для реставрации.
— Мы ещё не понимали до конца, что с трактором делать. Поэтому какое-то время он просто стоял на парковке, и только потом мы нашли для него производственное помещение, — рассказывает сотрудник мясной сети Артем Козятинский.
Трактор взялись восстанавливать водители и некоторые инженеры сети: они любили возиться с техникой, так что реставрация была им в радость. В процессе работы и пришло в голову установить трактор в новом магазине — идея понравилась начальству, и трактор стали восстанавливать еще быстрее.
Сначала «Владимирец» почистили от ржавчины, потом покрыли специальной краской — чтобы обратно состарить. Детали сохранили оригинальными, нужно было лишь их укрепить и поменять колеса. Более того, на рабочей панели сохранилась даже схема управления трактором для водителей. Правда, воспользоваться ею уже не получится: трактор не на ходу и используется исключительно как экспонат.
Сейчас Т-28 занял свое место в холле магазина, его обожают как продавцы, так и покупатели: на сиденье тракториста постоянно взбираются дети, а взрослые фотографируются с железным советским крепышом.
— Как-то раз пришел к нам клиент. Увидел этот трактор и ахнул: так я же на точно таком ездил. Только в 1957 году, — вспоминает охранник магазина.
Т-28 — колёсный трактор, выпускавшийся Владимирским тракторным заводом с 1958 по 1964 год на базе трактора ДТ-24. Он предназначен для междурядной обработки пропашных культур, пахоты легких почв в садах и теплицах, для работы с косилкой, а также для мелких транспортных работ.
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