Самарцам напомнили о сроках окончания аккредитации авто на время ЧМ

До 15 мая все физические и юридические лица, которые живут рядом с площадью Куйбышева и стадионом «Самара Арена», должны сдать документы на автомобильные пропуска, или, как они называются официально, свидетельства об аккредитации. В противном случае горожане не смогут проезжать через КПП на своих машинах к месту жительства или работы.

Для оформления документа в районах Самары работают специальные пункты. Как уверяют в мэрии, подача заявки на аккредитацию транспортного средства занимает всего несколько минут.

При себе необходимо иметь:

паспорт или документ его заменяющий (копия и оригинал для обозрения);

свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал для обозрения);

свидетельство о регистрации транспортного средства (копия и оригинал для обозрения);

страховой полис ОСАГО (копия и оригинал для обозрения либо распечатанный вариант при оформлении его через интернет).

— На месте останется лишь написать заявление и согласие на обработку персональных данных. Когда пропуск будет готов, специалисты свяжутся со всеми, кто подал заявление, — рассказали в администрации города.

Измененная схема движения вокруг Фестиваля болельщиков FIFA будет действовать в период проведения ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля. В нематчевые дни движение автотранспорта будет изменено в пределах двух кварталов от площади Куйбышева. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля, в дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена», этот периметр увеличится.

Кроме того, пропуска должны получить жители и организации Кировского района. Ограничения в дни игр будут действовать на Дальней — от Московского шоссе до Арены 2018, и на Арене 2018 — от Волжского шоссе до Демократической.