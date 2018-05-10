Для тушения травы в Кстовском районе привлекли вертолет 

Около садового товарищества «Рассвет» вблизи деревни Чернуха Кстовского района Нижегородской области в четверг зарегистрирован пал сухой травы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Информация о происшествии поступила около 14 часов.
Отмечается, что создавалась угроза распространения огня на садовые домики. По предварительным данным, их в садовом товариществе 50-60.
Пожар был локализован на площади 1 га. Никто не пострадал. При тушении задействован вертолет Ми-8 МЧС России.
Фото: 52.mchs.gov.ru