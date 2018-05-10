Для тушения травы в Кстовском районе привлекли вертолет

Информация о происшествии поступила около 14 часов.

Отмечается, что создавалась угроза распространения огня на садовые домики. По предварительным данным, их в садовом товариществе 50-60.

Пожар был локализован на площади 1 га. Никто не пострадал. При тушении задействован вертолет Ми-8 МЧС России.

Фото: 52.mchs.gov.ru