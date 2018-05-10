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«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев на анимационную игровую программу
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«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев на анимационную игровую программу 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Музей-заповедник «Старая Сарепта» представит 12 мая новую анимационную игровую программу «Секрет Чудо-Юдо».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, в преддверии международного дня семьи учреждение культуры проведет для детей игры, на которых те познакомятся с Чудо-Юдо, узнают секрет настоящей дружбы и получат заряд положительного настроения.
Международный день семьи, который отмечается 15 мая, был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. Причиной этому послужила утрата семейных ценностей и разрушение авторитета института брака.
Игровая программа в «Старой Сарепте» пройдет в 11:00. Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.
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