«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев на анимационную игровую программу

Музей-заповедник «Старая Сарепта» представит 12 мая новую анимационную игровую программу «Секрет Чудо-Юдо».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, в преддверии международного дня семьи учреждение культуры проведет для детей игры, на которых те познакомятся с Чудо-Юдо, узнают секрет настоящей дружбы и получат заряд положительного настроения.

Международный день семьи, который отмечается 15 мая, был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН . Причиной этому послужила утрата семейных ценностей и разрушение авторитета института брака.

Игровая программа в «Старой Сарепте» пройдет в 11:00. Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.