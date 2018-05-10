Мэр Петрозаводска обещала наказать МУП за свалку в центре города

Муниципальное предприятие ДЭУ, на территории которого обнаружили тонны мусора, ждет проверка.

Мэр карельской столицы Ирина Мирошник прокомментировала факт обнаружения незаконной свалки на территории МУП ДЭУ. О грудах мусора, которые лежат неподалеку от здания УВД Петрозаводска , недавно писало наше издание.

Градоначальник объяснила, что свалку организовала фирма под названием «Сион», заключившая с муниципальным предприятием договор аренды. Компания появилась чуть больше года назад — в апреле 2017 года. Ее уставной капитал составляет 10 тысяч рублей, а зарегистрирована она в квартире на Древлянке.

— В настоящее время руководитель МУП Дьяконов (депутат Петросовета — прим. ред.) направил требование об освобождении участка до 1 мая. Срок был определен с учетом схода снежного покрова. До 1 мая ООО «Сион» лишь частично вывезли эти отходы, поэтому ДЭУ под нашим контролем направили иск в суд с требованием освободить участок. Кроме того администрация как собственник земельного участка инициировала проверку и направила аналогичное требование в адрес ДЭУ.

Будет контрольная проверка со стороны администрации. Однозначно, если вина ДЭУ будет определена, они не уйдут от ответственности и понесут наказание, — сообщила Ирина Мирошник. — Проверку проведем и обязательно накажем, потому что это недопустимо.