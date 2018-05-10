Торжественный митинг в честь Дня Победы прошел на Преображенском воинском мемориале

Ветераны и молодежь почтили память героев Великой Отечественной войны.

Ветераны и молодые люди выстроились у Вечного огня в строгом каре. Юные кадеты показали воинскую выправку.

На митинге было произнесено много теплых и искренних слов о героической Победе. С речами выступили депутат Мосгордумы Александр Сметанов и глава муниципального округа Преображенское Надежда Иноземцева. Руководитель Совета ветеранов ВАО Виктор Макаров отметил, что страшное военное прошлое много значит для настоящего — молодые люди воспитываются на примерах верности своей стране. Вспоминать этот день важно — смерти огромного числа людей нужно помнить, чтобы предотвратить такую трагедию в будущем.

Затем ветераны и юные преображенцы прочитали стихи.

В завершении митинга участники торжественно возложили алые цветы к монументу Победы и Вечному огню. Победы и Вечному огню.