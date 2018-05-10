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Торжественный митинг в честь Дня Победы прошел на Преображенском воинском мемориале
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Торжественный митинг в честь Дня Победы прошел на Преображенском воинском мемориале 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Ветераны и молодежь почтили память героев Великой Отечественной войны.
Участниками митинга стали депутат Мосгордумы Александр Сметанов, глава муниципального округа Преображенское Надежда Иноземцева, глава управы района Преображенское Елена Ланько, председатель Совета ветеранов Восточного округа Виктор Макаров, депутаты МО Преображенское Светлана Кобзарь и Елена Коминова.
Ветераны и молодые люди выстроились у Вечного огня в строгом каре. Юные кадеты показали воинскую выправку.
На митинге было произнесено много теплых и искренних слов о героической Победе. С речами выступили депутат Мосгордумы Александр Сметанов и глава муниципального округа Преображенское Надежда Иноземцева. Руководитель Совета ветеранов ВАО Виктор Макаров отметил, что страшное военное прошлое много значит для настоящего — молодые люди воспитываются на примерах верности своей стране. Вспоминать этот день важно — смерти огромного числа людей нужно помнить, чтобы предотвратить такую трагедию в будущем.
Затем ветераны и юные преображенцы прочитали стихи.
В завершении митинга участники торжественно возложили алые цветы к монументу Победы и Вечному огню. Победы и Вечному огню.
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