СМИ Чехии: Чехию посетили российские ВИП-тролли

Милош Земан получил информацию от чешской военной разведки о том, что в Чехии производилось и тестировалось минимальное количество вещества «Новичок». Эту информацию чешский президент без колебаний и совершенно откровенно сообщил на одном из чешских телеканалов. После этого на него обрушился шквал критики, прежде всего со стороны представителей русофобского лагеря.

«Земан предал свою родину, действует в интересах России и является пятой колонной Москвы в Праге». Такова основанная мысль журналиста Мартина Фендриха в комментарии на портале «Актуалне» (04.05). Сделав заявление о «Новичке», Земан поставил под сомнение официальную британскую версию отравления Сергея Скрипаля и его дочери, скомпрометировал Терезу Мэй и тем самым сыграл на руку Владимиру Путину . У чешского журналиста, которого, судя по статье, просто переполняет возмущение, нет никаких сомнений в том, что Милош Земан — просто «пророссийский вредитель».

Земан преследует определенные интересы, но не своей страны, а России. А национальный интерес россиян, по выражению Фендриха, — это ложь. Вот чешский президент якобы и врет напропалую, чтобы угодить своим друзьям в Кремле. «Он превращает нас в страну-предателя, которая осложняет расследование отравления Скрипаля. На Западе уже сомневаются в чешских спецслужбах, в их надежности», — сокрушается журналист, но не предлагает никакого конкретного выхода из ситуации.

Милош Земан — активист Кремля, который ставит интересы Владимира Путина выше интересов своих сограждан и даже не скрывает этого. Эту мысль высказывает Эрик Табери в статье на портале журнала «Респект» (05.05). По его мнению, чешский президент исказил информацию о «Новичке», полученную от чешских спецслужб. Но Кремль получил от него, что хотел. «Все это ложь, но в пропагандистской войне это неважно», — пишет автор комментария.

Он тоже обеспокоен тем, что заявление Земана нанесло очередной удар по репутации Чешской Республики в глазах западных стран. «Хотя Запад уже знает Земана, но все равно теряет доверие к нам», — отмечает Табери. Но России, по-видимому, только это и нужно.

О важной роли чешского президента в дезинформационной войне, которую якобы ведет Россия, пишет в на сайте «Тискали» (09.05) Павел Йегл. Он уверен, что заявление Земана о «Новичке», производившемся в Чехии, — это прекрасный подарок Владимиру Путину к инаугурации. Россия получила повод заявить, что за покушением на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь мог стоять кто угодно, поэтому Россию нельзя ни в чем обвинять. «Разберитесь сначала у себя», — якобы таким было послание россиян в ответ на заявление Земана. Насколько далеко может зайти Земан в своих симпатиях к Владимиру Путину? «Что дальше?» — этим вопросом резюмирует статью обеспокоенный журналист.

9 мая с горьким привкусом

Седьмого мая, в преддверии Дня Победы, на сайте «Игнед» был опубликован комментарий Яна Штетки. Он пишет, что годовщина одна, а отмечают и воспринимают ее в разных странах по-своему. Линия раздела, разумеется, проходит между Европой и Россией. Европа радуется восьмого мая освобождению от фашистского гнета, а Россия отмечает этот день в память о своем державном триумфе и тоскует по своей утраченной мощи.

Более того, Штетку беспокоит, что Россия считает свою прошлую победу достаточным основанием для экспансии сегодня. «Россия считает, что мир должен соглашаться с ее завоеваниями и видеть в них вечную награду победителю», — подчеркивает автор. Сегодня Россия ведет настоящую войну не только с помощью оружия, но и с помощью пропаганды, распространяя таким образом свое пагубное влияние. Одним из инструментов российской гибридной войны являются «Ночные волки». Они представляют собой ничто иное, как байкерскую шайку, и отправляются туда, куда нельзя отправить российских солдат.

Цель у «Ночных волков», разъезжающих в мае по Европе, одна — провоцировать. В этом уверен Роберт Малецки, чей комментарий опубликовало издание «Е15» (09.05). Журналиста, однако, возмущает, что на провокации российских байкеров, вернее байкерской «банды», чешская полиция никак не реагирует. А ведь они являются «ВИП-троллями и бойцами в российской дезинформационной войне». Бездействие чешской полиции наводят журналиста на мысль, что и они, как и Земан, действуют в российских интересах.

О «Ночных волках», а также роли Красной армии в победе над фашизмом пишет на сайте «Новинки» (08.05) Александр Митрофанов . По его мнению, тот, кто приветствует в Праге российских байкеров, является помощником репрессивной власти, то есть российской.

Нет никаких оснований, чтобы симпатизировать ей или прошлому советскому режиму, пусть даже советские войска освободили Чехословакию. Благодарить Сталина, советских маршалов или генералов нет смысла, убежден автор. Чехи должны быть благодарны только тем простым советским солдатам, которые храбро брали вражеские города и потом «со страхом» возвращались домой. Там они, по словам Митрофанова, «пили до немоты», с ужасом осознавая, что сотворил с ними режим, за который они рисковали жизнью. «Те же, кто сегодня, путешествуя по Европе, кричит, что может повторить взбучку, учиненную Западу тогда, являются опасными фиглярами», — заключает журналист.

Девятое мая — день с горьким привкусом. Так считает Ян Яндоурек. На сайте «Форум24» (08.05) он пишет о тех фактах, которые, по его мнению, незаслуженно замалчивались многие годы. К примеру, выдающаяся роль власовцев в Пражском восстании. «Без них все закончилось бы плохо», — пишет журналист и напоминает о негативной роли НКВД, который арестовывал и отправлял в советские лагеря сотни русских эмигрантов, давно осевших в Чехословакии и получивших ее гражданство. Яндоурек уверен, что обо всех этих фактах надо говорить, и речь тут не идет о переписывании истории или полной переоценке роли СССР.

Как всегда, трезвый взгляд на события предлагает в еженедельном интервью порталу «Парламентни листы» (10.05) Тереза Спенцерова. Что касается уже традиционных разговоров о том, что было бы «если бы» Чехословакию освободили не советские войска, а американцы, то Спенцерова назвала подобные спекуляции очень странными.

По поводу шквала критики, обрушившегося на Милоша Земана, Спенцерова заметила, что чешские политики устроили буквально соревнование, чье антироссийское заявление будет лучше, и чья прозапандая ложь — краше. В той «священной войне» против России, которую, по словам Терезы Спенцеровой, ведет большинство чешских политиков, уже сами даже не зная почему, они как будто стараются превзойти Путина. Но безуспешно.