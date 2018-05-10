Власти отложили строительство собачьего приюта на Левом берегу Воронежа

Работы планируют начать только в 2019 году. Начало строительства приюта для безнадзорных животных на улице Балашовской в Левобережном районе Воронежа отложили. Возводить объект, рассчитанный на содержание 250 собак, планируют начать в 2019 году, а не в середине 2018-го, как задумывалось ранее. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос. Управление строительной политики, за которым закреплено право пользования земельным участком, уже разработало задание на выполнение проектно-изыскательных работ. Его утвердил мэр города. Сейчас для проектирования приюта получают необходимые справки и согласования. Кроме того, подана заявка о выделении денег из городского бюджета на проектирование приюта. Как только средства будут получены, объявят поиск подрядчика. Он обязуется выполнить инженерные изыскания и разработать проектно-сметную документацию на строительство. Победитель аукциона должен будет запроектировать здание административно-бытового назначения, лечебно-операционный блок, здание временного содержания животных. Также подрядчик обязан будет предусмотреть подъездные пути к приюту, проезды для пожарной техники, схему движения автотранспорта и пешеходов, парковочные места, пешеходные дорожки и тротуары, ограждение территории, наружное освещение, комплексное благоустройство территории (установку скамеек, урн, информационных щитов). Как уже сообщалось ранее, приют появится рядом с южной границей Левобережных очистных сооружений (ЛОС) вопреки результатам публичных слушаний, прошедших в октябре 2016 года. Тогда около 50 жителей прилегающих к участку улиц высказались против размещения приюта. Однако результаты слушаний несли только рекомендательный характер.