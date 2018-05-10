«Должник не должен жить комфортно»: самарские коммунальщики объяснили установку пирамиды перед домом неплательщика

Руководство ООО «Самарские коммунальные системы» придумало креативный способ добиться оплаты услуг от злостных должников. Об этом «360» рассказали в пресс‐службе организации.

Перед домом неплательщика в местном поселке Зубчаниновка появилась бетонная полутораметровая пирамида весом в три тонны. Такой метод должен пристыдить должника.

По словам собеседника «360» в пресс-центре ООО «СКС», способ сработал неожиданно быстро. Пирамиду установили утром, а к обеду половина долга уже была оплачена. «Только здесь возникают несколько проблем, которые нам нужно будет оперативно решать. Во-первых, мы выбираем дома должников более богатых и обеспеченных, чтобы было видно, что задержка с оплатой коммунальных услуг вызвана не сложным материальным и социальным положением, а просто это элементарная безалаберность и так называемая „забывчивость“. И второе: мы не хотим, чтобы установка этого напоминания мешала другим жителям. Например, мы будем устанавливать его не на пешеходной зоне, а на каком-то газоне — нужно будет подбирать», — заявили в «Самарских коммунальных системах».

В организации заверили, что этот метод обязательно будет использоваться в отношении юридических лиц, поскольку долги — это проблема не только жителей, находящихся на прямых расчетах, но и организаций.

«Мы считаем, что ни один должник не должен жить комфортно, пока у него есть долги за жилищно-коммунальные услуги. Этим мы и будем заниматься, хотя хотелось бы заниматься более приятным делом — развитием коммунальных сетей, ремонтами, перекладками», — признались в пресс-центре.

«Мы работаем со всеми должниками, у нас есть Комитет по дебиторской задолженности, в котором мы ждем всех абонентов, у кого есть какие-то проблемы с оплатой. Одно дело, когда приходит человек, понимая, что у него какая-то неразбериха в семье, нет средств поставить прибор учета и долги накапливаются, мы пытаемся найти вместе выход. Когда мы стали смотреть наших должников — подходишь к дому и понимаешь, что там живет пожилой человек, которому безответственные дети не помогают с оплатой… Ставить ему напоминание — бессердечно. А если стоит трехэтажный кирпичный коттедж, две машины перед воротами, а [хозяин] два года не платит за воду — это как называется? Вот таким жизни спокойной не дадим», — подчеркнули в организации.

По словам представителей ООО «СКС», организация не распространяет методы на всех огульно, а разговаривает с человеком персонально. «Будем вместе решать, главное, чтобы человек желал избавиться от этих долгов, чтобы он от нас не прятался, а шел на контакт», — подытожил собеседник «360».