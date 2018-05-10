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В Южном Тушине всех желающих научат жонглированию
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В Южном Тушине всех желающих научат жонглированию 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Культурный центр «Салют» Южного Тушина приглашает всех желающих в воскресенье, 13 мая, на бесплатный мастер-класс по классическому и контактному жонглированию. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.
— Вы научитесь жонглировать несколькими мячами. Узнаете, что такое русская и французская школы жонглирования. Сможете отличить «колонны» от «каскада» и удивить своим мастерством друзей и близких, — рассказала Татьяна Кучеренко.
Мастер-класс пройдет по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 15.00. Вход свободный по предварительной записи по телефону 8 (985) 364-26-42. Ограничение по возрасту 6+.
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