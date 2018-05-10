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Известный екатеринбургский священник сложил сан ради любви
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Известный екатеринбургский священник сложил сан ради любви 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Протоиерей, клирик екатеринбургского храма святителя Иннокентия Владимир Зайцев объявил о желании снять сан ради повторного вступления в брак. Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» настоятель храма священник Илия Александров, приход ожидает официальных бумаг из епархии.
«Обо всех планах отца Владимира надо спрашивать у него лично», — заявил священник. При этом телефон Зайцева не отвечал, источник из числа его знакомых сообщил корреспонденту «ФедералПресс», что протоиерей находится вне города.
Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова не смогла оперативно прокомментировать ситуацию. «ФедералПресс» направило письменный запрос в пресс-службу епархии.
Известно, что протоиерей Владимир Зайцев был возведен в священный сан в 1997 году. С 1998 по 2007 годы он руководил миссионерским отделом Екатеринбургской епархии. Зайцев известен резкими заявлениями по общественным и политическим вопросам.
Фото с сайта епархии
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