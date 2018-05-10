«Швабе» провел мастер-класс для врачей скорой помощи

Разработчики медтехники холдинга «Швабе» продемонстрировали возможности портативного автоматического дефибриллятора АНД А15 на 3-м Уральском Форуме врачей скорой и неотложной медицинской помощи «Современная фармакотерапия при неотложных состояниях на госпитальном этапе». В профессиональном мастер-классе приняли участие более 50 врачей-реаниматологов Екатеринбурга

Портативный автоматический дефибриллятор АНД А15 производится на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ). Специалисты предприятия представили принцип работы нового дефибриллятора в процессе базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации. «Действующие реаниматологи отметили простоту и эффективность его интеллектуального режима, а также поддержали необходимость внедрения программы общедоступной дефибрилляции в России », — сообщили в пресс-службе холдинга.

«Дефибриллятор АНД А15 является новым продуктом, который уже заслужил высокую оценку практикующих врачей — непосредственных пользователей этой техники. Сегодня прибор готовится для применения в общественных местах и медучреждениях Екатеринбурга, Волгограда и других городов России, а также Киргизии в рамках взаимодействия с одной из ведущих организаций в системе ООН », — рассказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных

Он также отметил, что с принятием в России программы общедоступной дефибрилляции наряду с медицинскими специалистами, АНД А15 будет доступен для использования любому очевидцу внезапной остановки сердца. По оценке российских кардиологов, это может примерно на 50% сократить смертность.

Наружный дефибриллятор АНД А15 действует автоматически, голосовыми и визуальными подсказками помогая пользователю выполнять необходимые действия. При этом устройство обладает высоким уровнем безопасности: в случае если у пострадавшего отсутствует фибрилляция, устройство не подает разряд и не накапливает его, делая невозможным ложное срабатывание.

На выставке в рамках форума УОМЗ также продемонстрировал образец синхронизируемого дефибриллятора-монитора ДФР-02. Прибор используется при проведении реанимационных мероприятий и плановом восстановлении сердечного ритма, а также может применяться для регистрации и индикации биоэлектрических потенциалов сердца на мониторе. Дефибриллятор сохраняет до 40 фрагментов электрокардиограмм с возможностью вывода результата на монитор компьютера. Эта и другая медтехника УОМЗ создается из отечественных компонентов и уже работает в лечебно-профилактических учреждениях практически всех регионов России.