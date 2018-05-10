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В реке Сок обнаружили инженера РКЦ «Прогресс» с камнем на шее
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В реке Сок обнаружили инженера РКЦ «Прогресс» с камнем на шее 

Волга Ньюс 1 час назад
На данный момент его личность уже установлена: погибший оказался 29-летним инженером РКЦ «Прогресс», который числился как без вести пропавший.
Была ли смерть мужчины криминальной, пока не ясно. По факту его гибели ведется проверка.
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