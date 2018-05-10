В реке Сок обнаружили инженера РКЦ «Прогресс» с камнем на шее

На данный момент его личность уже установлена: погибший оказался 29-летним инженером РКЦ «Прогресс» , который числился как без вести пропавший. Была ли смерть мужчины криминальной, пока не ясно. По факту его гибели ведется проверка.