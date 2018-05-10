Изменения в проекте благоустройства Фрязиновского парка обсудили вологжане вместе с общественниками и властями

Территория между домами № 26 и № 32 по ул. Фрязиновской будет обустроена в этом году по программе «Городская среда». Площадка включена в ремонтную кампанию 2018 года по итогам по итогам мартовского рейтингового голосования. Проект реконструкции уже составлен, и ремонт уже близится. Но жители до сих пор не пришли к единому знаменателю по поводу преобразования парка. Сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов на месте встретился с жителями и общественниками.

«Изначально нам презентовали проект, который устраивал всех жителей, мы очень радовались. После этого был сокращен бюджет и урезаны многие элементы благоустройства территории», — рассказала представитель инициативной группы по созданию Фрязиновского парка Ольга Клюквина.

Также образовалась проблема с дополнительным проездом — сейчас предполагается, что его не будет. Бюджет сократился за счет экономии на асфальтовом покрытии — тип асфальта заменен на менее дорогой, а гравийная крошка — на гравий. Об изменениях не уведомили архитекторов, они в связи с этим отказываются от авторского надзора. Чтобы решить эти проблемы, жители собрали инициативную группу. Вопросы решают вместе с городскими властями.

Территория, площадью в 24 тысячи кв. метров должна представлять собой систему пешеходных зон — пешеходные транзиты, спортивный замкнутый маршрут и прогулочные маршруты. Объект включает площадку для массовых мероприятий, группу детских арт-объектов и спортивные зоны. Чтобы все работы были технически правильно выполнены, к обсуждению проекта привлечены и архитекторы.

«Я сейчас участвую в обсуждениях, помогаю жителям, потому что они многих терминов не знают. Мой опыт поможет и в общественной экспертизе», — пояснил член Союза архитекторов России Александр Крышонкин.

В курсе ситуации и активисты регионального отделения ОНФ. Территория Фрязиновского парка взята под контроль общественников с начала 2017 года. Тогда эта зона перешла в категорию «зеленой», исключающей здесь жилищное строительство. Победой этого года стало включение территории в план благоустройства по партийной программе «Городская среда».

Людмила Мельникова. «Это один из вопросов, который мы контролируем настолько плотно, что без встреч с жителями практически не проходит ни одной недели. Сейчас очень много вопросов по проекту, люди так долго «бились» за эту землю, поэтому им особенно важно, чтобы их мнения были услышаны. Сами горожане готовы к соучастию», — подчеркнула руководитель исполкома ОНФ по Вологодской области

Все пожелания жителей, озвученные на встрече, будут учены. Сейчас составлен четкий план дальнейших действий — инициативная группа примет участие в пересмотре изменений элементов ландшафтного проектирования, обсудят изменение сметы проекта. Главная цель вологжан — сохранить изначально планируемое качество работ.

«Наша задача — максимально вовлечь жителей микрорайона, для того, чтобы парк сделать максимально комфортным, удобным и, чтобы работы производились качественно. Для этого мы договорились в ближайшее время согласовать с жителями проект благоустройства Фрязиновского парка еще раз и максимально обеспечить качество проведения строительных работ. Жители будут участвовать во всех процедурах по максимуму», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Участие жителей в преобразовании территорий — одно из условий проекта «Городская среда». В этом году в план ремонта вошли еще четыре общественных пространства. Аукционы по этим лотам пройдут в ближайшее время. А торги по 54-м дворам, вошедшим в проект благоустройства, уже состоялись. Техника на объекты может зайти уже в мае.