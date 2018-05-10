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В Израиле отметили День спасения и освобождения
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В Израиле отметили День спасения и освобождения 

Мир24 1 час назад
У Стены Плача в Иерусалиме помолились о павших красноармейцах. О признательности советскому народу, который смог победить мировое зло — корреспондент «МИР 24» Родион Мариничев.
День Спасения и Освобождения — именно так называется в Израиле праздник, посвященный победе над фашизмом. Несмотря на то, что его отмечают всего несколько лет, уже сложились свои религиозные традиции, и главная из них — это молитва, которую проводят раввины проводят перед Стеной Плача в Иерусалиме.
Главное действие происходит на мужской половине площади. Здесь раввины и представители иудейских общин со всего мира. Россию представляет главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Он гость особый, ведь сам праздник в Израиле появился благодаря российской еврейской общине.
«Если бы не Советская Армия, если бы не союзники — не осталось бы ни одного живого еврея в Европе. Поэтому в этот день мы с благодарностью вспомним всех этих героев, миллионы человек, которые отдали свою жизнь, чтобы наш мир стал безопасным и свободным», — отметил Гольдшмидт.
Каноны праздника написаны совсем недавно. В молитвах принято благодарить Всевышнего за то, что избавил еврейский народ и все человечество от той страшной войны.
«Это молитва включает псалмы Давида, молитва памяти солдат и также молитва Кадиш», — пояснил Пинхас Гольдшмидт.
26-го ияра 5705 года — эта дата в иудейском календаре соответствует 9 мая 1945 года. Появление нового религиозного праздника для иудеев — событие из ряда вон выходящее, ведь другого такого повода нет.
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