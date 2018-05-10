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В чём суть нового законопроекта о жилищных субсидиях?
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В чём суть нового законопроекта о жилищных субсидиях? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Государственную Думу России внесен законопроект, позволяющий уравнять в правах на получение жилищных субсидий бедняков во всех регионах страны. Депутаты предлагают новацию, в соответствии с которой максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 15%.
Комментарий на эту тему нами получен от нашего постоянного эксперта Романа Савичева, генерального директора ОАО «Юридическое агентство „СРВ“, которое в профессиональной среде признано одним из крупнейших в России, согласно данным рейтинга авторитетного портала Право. ру.
»Этот законопроект, предусматривающий внесение изменений в Жилищный кодекс РФ, поступил в Госдуму от большой группы депутатов, практически от всей фракции «Справедливой России», — говорит Роман Савичев. — Напомню, в середине марта президент Владимир Путин поручил Правительству РФ представить предложения по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению, в первую очередь, понятно, малоимущим. При этом, как сказал глава государства, нужно исходить из принципов справедливости, адресности и нуждаемости. Я не исключаю, что это будет отдельный закон. Но может быть и ряд поправок в уже существующие нормативные акты. Во всяком случае, Правительство РФ еще не заявило о своей позиции, а вот фракция «Справедливой России» отреагировала фактически моментально.
Учитывая, что проблема предоставления жилищных субсидий является не просто больной, но и породила определенную дискриминацию среди регионов, законопроект «эсэров» имеет все шансы быть принятым. Дело в том, что сегодня, образно выражаясь, бедняк бедняку рознь, если пристально взглянуть на вопрос предоставления помощи государства малоимущим. Например, действует федеральный стандарт, в соответствии с которым предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%.
Казалось бы, все просто: доход семьи, например, 30 тысяч рублей, а платит она за ЖКУ — свет, газ, воду, отопление, мусор — 7 тысяч, что больше 22%. Значит, можно обращаться в органы соцзащиты за субсидией. Но этот расчет лишь приблизителен и на самом деле верен не для всех субъектов РФ. Как я уже сказал, 22% — это федеральный стандарт, максимальная планка, выше которой нельзя. А ниже — можно, что разрешено законодательством. Поэтому депрессивные, дотационные регионы, к числу которых относится Ставрополье, при начислении жилищных субсидий руководствуются «потолком» в 22%, а, например, в Якутии — 15%, в Санкт-Петербурге — 14%, а в Москве и вовсе 10%, и это при том, что в столице малоимущие и пенсионеры помимо федеральных получают местные выплаты и надбавки.
Получается, что в нашей стране существуют бедняки I категории и II категории. То есть москвич, зарабатывающий 30 тысяч рублей, имеет право на субсидию — безвозмездную помощь от государства, если квартплата превышает 3 тысячи (10%). А ставрополец, имеющий такую же зарплату, получит субсидию только в том случае, если его расходы на ЖКХ превышают 6600 рублей (22%).
Налицо ситуация, далекая от справедливости! Поэтому у фракции «СР» и родилась идея уравнять регионы, сделав максимальную планку расходов семьи на ЖКХ в 15%. Если выше — обращайся за помощью. Эти новации, по расчетам депутатов, потребуют от бюджета дополнительно около 35 млрд рублей. Но, думаю, на эти меры придется пойти, чтобы снизить число малоимущих в стране, нуждающихся в адресной защите. Тем более что с 1 июля 2018 года в очередной раз произойдет рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
К сожалению, приходится констатировать, что на Ставрополье число семей, получающих жилищные субсидии, снижается: например, за 10 месяцев 2017 года таковых стало почти на 14% меньше, чем за такой же период 2016 года. «Худеет» и размер помощи, выделяемой из бюджета края на выплату субсидий. На эти цели, по данным минсоцзащиты Ставрополья, в 2014 года поступало 2 млрд 312 млн рублей, в 2015 году — 2 млрд 136 млн, в 2016 году — 1 млрд 597 млн, в 2017 году 1 млрд 345 млн  Мне приходилось слышать, что за помощью обращается меньше людей, потому что доходы их растут. Ничего подобного. По данным управления Федеральной службы госстатистики по СКФО, на Ставрополье в 2017 году среднемесячный доход составлял 23159 рублей, и в реальном выражении он уменьшился на 0,8% по сравнению с 2016 годом. Да и вообще среднемесячная зарплата в регионах СКФО, куда входит наш край, почти в два раза меньше (!), чем в Дальневосточном, Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Так что размер жилищных субсидий и число их получателей на Ставрополье нужно не уменьшать, а увеличивать.
Нельзя не отметить и еще ряд факторов, которые влияют на доступность субсидий для граждан. Помимо максимально допустимой доли расходов семьи на квартплату (22% в крае) существуют еще два показателя, влияющих на размер выплат: размер регионального стандарта нормативной площади квартиры и размер регионального стандарта стоимости ЖКУ. Эти показатели, определяемые властями, разные для муниципальных образований. Поэтому гражданам, особенно старикам, все-таки советую: обращайтесь за консультацией в орган соцзащиты, если полагаете, что вам положена субсидия. Но в целом, конечно, эта процедура очень забюрократизирована и непрозрачна. Поэтому президент и дал задание Правительству РФ сделать механизм соцпомощи более совершенным, а главное, адресным».
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