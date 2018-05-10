Отнять, чтобы перепродать — политолог о присвоении имущества России на территории Украины

По его мнению, суть украинской государственной политики именно в этом.

Жилин выразил мнение, что временное правительство Украины осознает, что оно временное, и что такое же понимание есть и у президента Украины Петра Порошенко . По словам Жилина, Порошенко прекрасно осведомлен об отсутствии у него шансов на следующих выборах и о том, что с большой долей вероятности он может быть осужден за коррупцию. Как считает политолог, именно такой сценарий скорее всего произойдет, потому что Украине следует ожидать «смену» нынешнему президенту.

«… Причем, по указанию нынешних своих хозяев из США , потому что следующий сменщик должен прийти на волне справедливости, борьбы с коррупцией и разгрома этой шайки», — сказал эксперт.

Поэтому, как сказал политолог, правительство Украины старается успеть отнять государственную собственность у России с целью ее перепродажи.

«… До выборов надо попытаться отнять государственную собственность Российской Федерации, чтобы ее перепродать, чтобы этот гешефт положить к себе в карман. Сегодня вся власть на Украине занимается только обогащением, распродает армию, ресурсы, она заложила всю бесценную землю Украины под кредиты, которые не собирается отдавать», — сказал Жилин.

По его мнению, суть украинской государственной политики именно в этом.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении Киева о присвоении имущества российских компаний на территории Украины. За нарушение закона в Раде предложили штрафовать в тройном размере от полученной прибыли предприятия за последние 3 года. По словам бывшего министра юстиции Украины Романа Зварича, такие санкции будут применяться в «отношении субъектов, создающих реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности» страны.