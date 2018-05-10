Ещё
Отнять, чтобы перепродать — политолог о присвоении имущества России на территории Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отнять, чтобы перепродать — политолог о присвоении имущества России на территории Украины 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По его мнению, суть украинской государственной политики именно в этом.
Политолог Александр Жилин прокомментировал сайту телеканала «Звезда» заявление Киева о присвоении имущества российских компаний на территории Украины. По его мнению, это делается исключительно с целью обогащения нынешнего украинского правительства.
Жилин выразил мнение, что временное правительство Украины осознает, что оно временное, и что такое же понимание есть и у президента Украины Петра Порошенко. По словам Жилина, Порошенко прекрасно осведомлен об отсутствии у него шансов на следующих выборах и о том, что с большой долей вероятности он может быть осужден за коррупцию. Как считает политолог, именно такой сценарий скорее всего произойдет, потому что Украине следует ожидать «смену» нынешнему президенту.
«… Причем, по указанию нынешних своих хозяев из США, потому что следующий сменщик должен прийти на волне справедливости, борьбы с коррупцией и разгрома этой шайки», — сказал эксперт.
Поэтому, как сказал политолог, правительство Украины старается успеть отнять государственную собственность у России с целью ее перепродажи.
«… До выборов надо попытаться отнять государственную собственность Российской Федерации, чтобы ее перепродать, чтобы этот гешефт положить к себе в карман. Сегодня вся власть на Украине занимается только обогащением, распродает армию, ресурсы, она заложила всю бесценную землю Украины под кредиты, которые не собирается отдавать», — сказал Жилин.
По его мнению, суть украинской государственной политики именно в этом.
Напомним, ранее сообщалось о заявлении Киева о присвоении имущества российских компаний на территории Украины. За нарушение закона в Раде предложили штрафовать в тройном размере от полученной прибыли предприятия за последние 3 года. По словам бывшего министра юстиции Украины Романа Зварича, такие санкции будут применяться в «отношении субъектов, создающих реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности» страны.
ТК «Звезда»: последние новости
ФСБ провела обыск кабинета главы Ростехнадзора в Петербурге Более 5 тысяч жителей и гостей Курска ознакомились в праздничные дни с новым памятником специалистам РХБЗ На Украине идет геноцид старшего поколения - эксперт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества25
Россиян предупредили о социальной революции524
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1254
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала645
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение