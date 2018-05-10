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Тюменские пенсионеры примут участие во Всероссийском конкурсе компьютерной грамотности
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Тюменские пенсионеры примут участие во Всероссийском конкурсе компьютерной грамотности 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
В этом году тюменские пенсионеры уже третий год подряд будут принимать участие в IV Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2018». Соревноваться в компьютерной грамотности пожилые люди будут в четырех номинациях: портал gosuslugi.ru: мой опыт; мои интернет-достижения; интернет-предприниматель и интернет-работодатель; моя общественная интернет-инициатива.
Участники конкурса — граждане пенсионного возраста, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.
Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, на протяжении 2016-2017 годов область входила в топ-10 самых активных регионов-участников Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету»..
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