Тюменские пенсионеры примут участие во Всероссийском конкурсе компьютерной грамотности

В этом году тюменские пенсионеры уже третий год подряд будут принимать участие в IV Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2018». Соревноваться в компьютерной грамотности пожилые люди будут в четырех номинациях: портал gosuslugi.ru: мой опыт; мои интернет-достижения; интернет-предприниматель и интернет-работодатель; моя общественная интернет-инициатива.

Участники конкурса — граждане пенсионного возраста, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, на протяжении 2016-2017 годов область входила в топ-10 самых активных регионов-участников Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету»..