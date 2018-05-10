Клишас: общественное наблюдение на выборах поможет реализации избирательных прав граждан

Поправки о расширении полномочий общественных палат в части назначения наблюдателей на региональных и муниципальных выборах будут содействовать реализации избирательных прав граждан, заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас , передаёт пресс-служба палаты регионов.

Комментируя инициативу, одним из соавторов которой выступил сам глава Комитета палаты по госстроительству, он отметил, что распространение независимого общественного наблюдения на выборы всех уровней предоставят возможность институтам гражданского общества осуществлять контроль за выборами, что является значимым с точки зрения максимальной открытости и прозрачности избирательных процедур.

«Цели осуществления представителями общественных организаций контроля за проведением выборов не ограничены интересами кандидата или партии. Общественное наблюдение на выборах призвано содействовать реализации избирательных прав граждан, закреплённых Конституцией Российской Федерации . Поэтому были предложены законодательные меры по развитию нового института общественного наблюдения», — пояснил сенатор.

В соответствии с изменениями региональным законодательством могут устанавливаться полномочия общественных палат по назначению наблюдателей в период региональных и муниципальных выборов. Поправки в региональные законы могут быть внесены до начала очередной избирательной кампании, так как они служат дополнительной гарантией реализации конституционных прав граждан, отметил законодатель.

«Мы благодарны Государственной Думе , региональным парламентам, общественным палатам за поддержку данной инициативы. Её принятие будет способствовать укреплению роли институтов гражданского общества при контроле за выборами, результаты которого положительно повлияют на доверие к ним», — подчеркнул Андрей Клишас.

Парламентарий также прокомментировал принятие Госдумой в первом чтении другого законопроекта, одним из авторов которого он стал, — об изменениях в Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», которыми предусматривается возможность голосования избирателей на парламентских выборах по месту нахождения на основании заявления.

По словам Клишаса, законодательная новелла закрепляет право избирателя, который в день голосования будет находиться вне места жительства, подать в избирком заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в порядке, установленном ЦИК

«Практика реализации аналогичных норм на прошедших выборах Президента РФ и региональных выборах в соответствии с внесёнными в 2017 году изменениями в законодательство показала их эффективность», — отметил Андрей Клишас.

По словам главы конституционного Комитета Совфеда, распространение дополнительных гарантий реализации избирательных прав на парламентские выборы создают благоприятные условия для участия в голосовании.

Профильный комитет палаты регионов поддерживает принятие данных поправок, сообщил сенатор.

«Одной из основ конституционного строя являются положения о многонациональном народе Российской Федерации как единственном источнике власти в нашей стране. Конституция РФ закрепляет обязанность государства по соблюдению и защите прав и свобод человека, которые являются высшей ценностью. Расширение законодательных гарантий реализации конституционных прав направлено на исполнение данной обязанности. Рассмотренные Государственной Думой в первом чтении поправки создают необходимые условия для реализации избирательных прав на выборах всех уровней», — заключил Андрей Клишас.