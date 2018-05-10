Интернет-банк МКБ Онлайн в виде обновления получил три полезные опции

В интернет-банке МКБ Онлайн стало удобнее осуществлять переводы Card2Card, информирует издание «Цензуры. Нет». В списке карт теперь видны привязанные карты других банков. В случае перевода с эмитированной банковской карты любым российским банком на карту любого другого российского банка комиссия будет составлять один процент от суммы перевода (минимальная сумма составляет 50 рублей).