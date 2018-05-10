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Интернет-банк МКБ Онлайн в виде обновления получил три полезные опции
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Интернет-банк МКБ Онлайн в виде обновления получил три полезные опции 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
В интернет-банке МКБ Онлайн стало удобнее осуществлять переводы Card2Card, информирует издание «Цензуры. Нет». В списке карт теперь видны привязанные карты других банков. В случае перевода с эмитированной банковской карты любым российским банком на карту любого другого российского банка комиссия будет составлять один процент от суммы перевода (минимальная сумма составляет 50 рублей).
Чтобы осуществить оплату коммунальных услуг ПАО «Мосэнергосбыт» требуется теперь иметь непосредственно номер лицевого счета. В случае оплаты отсутствует комиссия. МКБ Онлайн подскажет пользователю, сколько не хватает на сегодняшний день торгового оборота, позволит следить за имеющимся ежедневным остатком чтобы получить доступные привилегии по карте: баллы МКБ Бонус, процент на остаток своих средств, cashback. Бизнесмен Роман Авдеев является основным владельцем ПАО МКБ.
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