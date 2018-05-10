Ещё
В Мосгордуму внесен законопроект об освобождении автопроизводителей от налога на имущество организаций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мосгордуму внесен законопроект об освобождении автопроизводителей от налога на имущество организаций 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, которым предлагается освободить автопроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территории города, от уплаты налога на имущество организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте столичного парламента.
«В целях стимулирования развития на территории Москвы современного автомобилестроения и привлечения инвестиций в эту отрасль предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций организации, осуществляющие на территории Москвы производство автотранспортных средств. Организации могут претендовать на данную льготу при условии получения и подтверждения ими статуса производителя автотранспортных средств, осуществляющего деятельность на территории города, в установленном правительством Москвы порядке», — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что такая мера позволит указанным организациям провести модернизацию производства, увеличить количество производимых автотранспортных средств, а также расширить штат сотрудников. Кроме того, это впоследствии приведет к росту налоговых поступлений в бюджет Москвы.
Кроме того, уточняется, что в настоящее время городским законодательством установлена налоговая льгота, согласно которой организации уплачивают налог в размере 25% исчисленной суммы налога в отношении зданий общей площадью более 10 тыс. кв. м, в которых демонстрируются живые рыбы, живые водные беспозвоночные и которые оборудованы зрительными залами с общим количеством зрительских мест не менее 1 тыс. для демонстрации живых морских млекопитающих. При этом данная льгота не применима в случае, если часть площадей указанных зданий сдается в аренду под сопутствующую инфраструктуру (например, магазины и кафе).
«Законопроектом предлагается установить возможность применять данную налоговую льготу в отношении части площади указанных зданий, не сданной в аренду, и распространить действие указанной нормы на правоотношения, возникшие с 1 августа 2015 г. (с даты начала действия льготы)», — говорится в документе.
Также для профсоюзов предусмотрена налоговая льгота в виде уменьшения налоговой базы на величину 75% кадастровой стоимости площади объекта налогообложения, не переданной в аренду или внаем третьим лицам и используемой ими для выполнения своих уставных задач. Однако льгота не может применяться в случае, если объекты недвижимого имущества профессиональных союзов переданы в аренду или наем третьим лицам.
«Законопроектом предлагается распространить действие указанной льготы на объекты недвижимого имущества, принадлежащие профессиональным союзам и переданные в аренду таким же профессиональным союзам и созданным ими учреждениям, а также распространить действие указанной нормы на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.», — следует из пояснительной записки.
Документом также предлагается продлить на пять лет действие налоговой льготы для санаторно-курортных организаций и учреждений здравоохранения и учреждений оздоровительного профиля, в отношении занятых ими земельных участков в рамках московских. В 2018 г. такие организации и учреждения уплачивают земельный налог в размере 30% от суммы исчисленного налога.
Агентство «Москва»: последние новости
Незаконный вывоз в Шанхай орденов и нагрудных знаков времен СССР пресекли на Шереметьевской таможне Столкнувшийся с фурой на ж/д переезде в Подмосковье подвижной состав не принадлежит РЖД Суд оставил в силе приговор экс-главе Российской федерации баскетбола по делу о хищении 44 млн руб.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества26
Россиян предупредили о социальной революции532
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1257
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала650
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение