В Мосгордуму внесен законопроект об освобождении автопроизводителей от налога на имущество организаций

Мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, которым предлагается освободить автопроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территории города, от уплаты налога на имущество организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте столичного парламента.

«В целях стимулирования развития на территории Москвы современного автомобилестроения и привлечения инвестиций в эту отрасль предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций организации, осуществляющие на территории Москвы производство автотранспортных средств. Организации могут претендовать на данную льготу при условии получения и подтверждения ими статуса производителя автотранспортных средств, осуществляющего деятельность на территории города, в установленном правительством Москвы порядке», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что такая мера позволит указанным организациям провести модернизацию производства, увеличить количество производимых автотранспортных средств, а также расширить штат сотрудников. Кроме того, это впоследствии приведет к росту налоговых поступлений в бюджет Москвы.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время городским законодательством установлена налоговая льгота, согласно которой организации уплачивают налог в размере 25% исчисленной суммы налога в отношении зданий общей площадью более 10 тыс. кв. м, в которых демонстрируются живые рыбы, живые водные беспозвоночные и которые оборудованы зрительными залами с общим количеством зрительских мест не менее 1 тыс. для демонстрации живых морских млекопитающих. При этом данная льгота не применима в случае, если часть площадей указанных зданий сдается в аренду под сопутствующую инфраструктуру (например, магазины и кафе).

«Законопроектом предлагается установить возможность применять данную налоговую льготу в отношении части площади указанных зданий, не сданной в аренду, и распространить действие указанной нормы на правоотношения, возникшие с 1 августа 2015 г. (с даты начала действия льготы)», — говорится в документе.

Также для профсоюзов предусмотрена налоговая льгота в виде уменьшения налоговой базы на величину 75% кадастровой стоимости площади объекта налогообложения, не переданной в аренду или внаем третьим лицам и используемой ими для выполнения своих уставных задач. Однако льгота не может применяться в случае, если объекты недвижимого имущества профессиональных союзов переданы в аренду или наем третьим лицам.

«Законопроектом предлагается распространить действие указанной льготы на объекты недвижимого имущества, принадлежащие профессиональным союзам и переданные в аренду таким же профессиональным союзам и созданным ими учреждениям, а также распространить действие указанной нормы на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.», — следует из пояснительной записки.

Документом также предлагается продлить на пять лет действие налоговой льготы для санаторно-курортных организаций и учреждений здравоохранения и учреждений оздоровительного профиля, в отношении занятых ими земельных участков в рамках московских. В 2018 г. такие организации и учреждения уплачивают земельный налог в размере 30% от суммы исчисленного налога.