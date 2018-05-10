Ещё
Татьяна Мичурина назначена генеральным директором Рекламной сети LINKPROFIT
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Татьяна Мичурина назначена генеральным директором Рекламной сети LINKPROFIT 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Татьяна Мичурина заняла позицию генерального директора Рекламной сети LINKPROFIT, входящей в состав группы компаний LT Digital Group.
Ранее Татьяна занимала должность исполнительного директора LINKPROFIT, в ее задачи входило, развитие партнерской сети, построение конкурентной стратегии, а также консалтинг и обучение партнеров и рекламодателей нюансам работы модели CPA в различных отраслях бизнеса.
«Новое назначение не означает, что дальнейшее развитие LINKPROFIT получит принципиально новый вектор. Мы с Дмитрием работаем вместе с самого основания CPA-сети и наши взгляды на бизнес-стратегию этой компании сходятся. Будучи CEO LINKPROFIT, я приму все необходимые меры для того, чтобы поддержать репутацию компании на освоенных рынках и усилить позиции сети за рубежом. В наших планах на ближайший год — открытие 2-х новых офисов: в Голландии и в Гонконге», — комментирует CEO LINKPROFIT, Татьяна Мичурина.
Дмитрий Юхневич, основатель LINKPROFIT, возглавил совет директоров LT Digital Group в должности председателя правления. Будучи COB он займется планированием и реализацией стратегии развития группы компаний.
«Татьяна присоединилась к команде LINKPROFIT в 2013 году. Вместе мы закладывали фундамент сети, формировали пул рекламодателей и привлекали к работе лучших вебмастеров. Она полностью посвятила себя этой компании, и я не знаю более опытного руководителя и специалиста, которому мог бы доверить полное управление CPA-сетью. Я не сомневаюсь, что под ее руководством LINKPROFIT вскоре займет заметную позицию на мировом рынке CPA», — комментирует COB LT Digital Group, Дмитрий Юхневич.
Sostav.ru: последние новости
Рекламщики стерли Новую Зеландию c карты мира В Красногорске состоится первый «Всероссийский слет социальных предпринимателей: производство и сбыт» Роуминг, гудбай: звезда 90-х продвигает новый тариф в ролике \"МегаФон\"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества25
Россиян предупредили о социальной революции524
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1254
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала645
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение