Татьяна Мичурина назначена генеральным директором Рекламной сети LINKPROFIT

Татьяна Мичурина заняла позицию генерального директора Рекламной сети LINKPROFIT, входящей в состав группы компаний LT Digital Group.

Ранее Татьяна занимала должность исполнительного директора LINKPROFIT, в ее задачи входило, развитие партнерской сети, построение конкурентной стратегии, а также консалтинг и обучение партнеров и рекламодателей нюансам работы модели CPA в различных отраслях бизнеса.

«Новое назначение не означает, что дальнейшее развитие LINKPROFIT получит принципиально новый вектор. Мы с Дмитрием работаем вместе с самого основания CPA-сети и наши взгляды на бизнес-стратегию этой компании сходятся. Будучи CEO LINKPROFIT, я приму все необходимые меры для того, чтобы поддержать репутацию компании на освоенных рынках и усилить позиции сети за рубежом. В наших планах на ближайший год — открытие 2-х новых офисов: в Голландии и в Гонконге », — комментирует CEO LINKPROFIT, Татьяна Мичурина.

Дмитрий Юхневич, основатель LINKPROFIT, возглавил совет директоров LT Digital Group в должности председателя правления. Будучи COB он займется планированием и реализацией стратегии развития группы компаний.

«Татьяна присоединилась к команде LINKPROFIT в 2013 году. Вместе мы закладывали фундамент сети, формировали пул рекламодателей и привлекали к работе лучших вебмастеров. Она полностью посвятила себя этой компании, и я не знаю более опытного руководителя и специалиста, которому мог бы доверить полное управление CPA-сетью. Я не сомневаюсь, что под ее руководством LINKPROFIT вскоре займет заметную позицию на мировом рынке CPA», — комментирует COB LT Digital Group, Дмитрий Юхневич.