Территория детства: какой должна быть детская площадка

Может быть, это прозвучит неправдоподобно, но самые первые детские площадки предназначались для детей из малообеспеченных семей, где они находились под присмотром воспитателей, а еще были инструментом большевистской пропаганды. Сейчас площадки выполняют совсем другие функции: здесь дети могут пообщаться друг с другом и от души поиграть как под присмотром взрослых, так и без, а мамы и няни — почитать книжку на скамейке. В некоторых российских дворах сохранились детские площадки 90-х — с поржавевщими качелями и разрушенными песочницами, где-то установили пластиковые горки, а где-то создали целые пространства для игр, интересные не только детям, но и их родителям.

Так как должна выглядеть идеальная детская площадка? Ответ прост: так, как ее представляют дети. Поэтому для того, чтобы построить действительно хорошую детскую площадку нужно получить обратную связь, то есть понять, что на ней хотят видеть дети и их родители.

Из истории детских площадок

В довоенной Европе детские площадки тоже служили для надзора за детьми, где те проводили время. После Второй Мировой ситуация изменилась: дети стали осваивать разрушенные здания, брошенные машины и старые покрышки, создавая собственную среду для игр. Таким образом появились junk playground и adventure playground — «площадки приключений».

Примерно так же дела обстояли и в России : дети импровизировали и искали необычные места для времяпрепровождения. По мнению специалистов, большой минус детских площадок — их замкнутость. Дети любят укромные уголки: вспомните, ведь все мы, будучи детьми, просто обожали шалаши, домики на деревьях, старые сараи и гаражи — места, где можно спрятаться от взрослых. Если же говорить непосредственно о дворовых детских площадках, то в идеале они должны вписываться в контекст города, улицы и быть интересны не только детям, но и взрослым.

Детские площадки сегодня

Все мы помним, какими были дворовые площадки в нашем детстве: металлические качели и горки, конечно, деревянные песочницы, «барабаны» и качели-балансир. В начале 2000-х в России появились первые площадки «нового поколения» — из яркого пластика. Преимущество пластика состоит в том, что он гораздо дешевле, а аттракционы из него проще заменить. При этом пластиковые горки и лабиринты, в отличие от металлических и деревянных конструкций, не отличаются надежностью, а психологи уверены, что детские площадки стали безжизненными. По мнению экспертов, пластик — самый неудачный материал для детской площадки.

В конце 2000-х в российских городах начали строиться настоящие игровые пространства — отличная замена «мертвым» конвейерным горкам диких цветов. Идею подобных площадок в Россию принес Юлиан Рихтер, основатель компании Richter Spiegelrate. Именно он показал нам пример по-настоящему интересных пространств для детских игр. По мнению Рихтера, дети должны иметь возможность не только играть по предложенному взрослыми сценарию, но и создавать собственные варианты игры, и детские площадки должны в первую очередь соответствовать этому принципу.

Интересно, что на разных площадках дети играют по-разному. Так, полузакрытые пространства настраивают на сюжетно-ролевые игры. Кроме того, на связанных между собой объектах дети играют дольше, чем на отдельно стоящих. На площадках с искусственными аттракционами дети часто устраивают соревнования или устанавливают иерархию, а на площадках из природных материалов — больше фантазируют. И еще: качество игры может значительно повысить наличие на площадке воды.

Как сделать площадку интересной для взрослых?

Обычно на площадке взрослые контролируют детей: страхуют их на качелях или разрешают конфликтные ситуации. При этом большую часть времени сами взрослые зачастую скучают на скамейке, а прогулку на площадке воспринимают как вынужденную необходимость. Однако эксперты утверждают, что постоянный контроль мешает детям, делает их менее активными и инициативными. Так почему бы не сделать детские площадки интересными и для взрослых?

Именно эту задачу решают игровые пространства, где дети и взрослые могут вместе прыгать на батуте, качаться на качелях или заниматься конструированием. За рубежом существуют площадки, где взрослым предлагают собственный отдых, например, кофе и книги, но в нашей стране такая практика пока не распространена.

А так ли детская площадка нужна детям?

Парадоксально, но, по мнению специалистов, дети не нуждаются в детских площадках как таковых, скорее им нужны места, где они смогут чувствовать себя свободно и спокойно играть. Они могут играть в пиратов в специально сконструированном корабле или натянуть веревки между деревьями — главное, чтобы они умели играть, включать фантазию и грамотно использовать пространство.

На самом деле, не так важно, сколько в городе детских площадок. Важно сделать свой город безопасным для детей, и тогда для игр с друзьями подойдет любое место.

По материалам melfmm.ru