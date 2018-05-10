LDZ Cargo намерена продать на открытом устном аукционе 200 крытых товарных вагонов

На продажу выставлены вагоны моделей 1-066-04, 11-066-05, 11-066-08 и 11-K001, которым не проводились плановые ремонты и у которых закончился нормативный срок службы, поэтому их запрещено использовать в грузовых перевозках в публичной железнодорожной инфраструктуре Российской Федерации , отмечается в сообщении.

Начальная цена аукциона составляет €980,6 тыс.

Дополнительно к предложенной стоимости покупки победитель должен будет заплатить продавцу €28,46 за каждый вагон, за доставку вагонов на станцию Даугавпилс , где будет осуществлена их передача покупателю.

Чтобы участвовать в аукционе, претенденты должны оплатить участие в аукционе, получить условия аукциона, оплатить аукционный залог и в установленном условиями аукциона порядке подать ООО «LDZ Cargo» заявку на участие в аукционе, приложив установленные условиями аукциона документы.

Аукцион состоится 24 мая 2018 года.

ГАО «Latvijas dzelzcels» управляет железнодорожной инфраструктурой публичного пользования и предприятием концерна «Latvijas dzelzcels». В концерн входят шесть дочерних обществ: АО «LatRailNet» — предприятие, устанавливающие инфраструктурные тарифы и распределяющие мощности сети; оператор грузовых и международных пассажирских перевозок ООО «LDZ Cargo»; предприятие по строительству и содержанию инфраструктуры ООО «LDZ infrastruktura»; предприятие по ремонту и содержанию подвижного состава ООО «LDZ ritosa sastava serviss»; охранное предприятие ООО «LDZ apsardze», а также логистическое предприятие ООО «LDZ Logistika».