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LDZ Cargo намерена продать на открытом устном аукционе 200 крытых товарных вагонов
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LDZ Cargo намерена продать на открытом устном аукционе 200 крытых товарных вагонов 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
На продажу выставлены вагоны моделей 1-066-04, 11-066-05, 11-066-08 и 11-K001, которым не проводились плановые ремонты и у которых закончился нормативный срок службы, поэтому их запрещено использовать в грузовых перевозках в публичной железнодорожной инфраструктуре Российской Федерации, отмечается в сообщении.
Начальная цена аукциона составляет €980,6 тыс.
Дополнительно к предложенной стоимости покупки победитель должен будет заплатить продавцу €28,46 за каждый вагон, за доставку вагонов на станцию Даугавпилс, где будет осуществлена их передача покупателю.
Чтобы участвовать в аукционе, претенденты должны оплатить участие в аукционе, получить условия аукциона, оплатить аукционный залог и в установленном условиями аукциона порядке подать ООО «LDZ Cargo» заявку на участие в аукционе, приложив установленные условиями аукциона документы.
Аукцион состоится 24 мая 2018 года.
ГАО «Latvijas dzelzcels» управляет железнодорожной инфраструктурой публичного пользования и предприятием концерна «Latvijas dzelzcels». В концерн входят шесть дочерних обществ: АО «LatRailNet» — предприятие, устанавливающие инфраструктурные тарифы и распределяющие мощности сети; оператор грузовых и международных пассажирских перевозок ООО «LDZ Cargo»; предприятие по строительству и содержанию инфраструктуры ООО «LDZ infrastruktura»; предприятие по ремонту и содержанию подвижного состава ООО «LDZ ritosa sastava serviss»; охранное предприятие ООО «LDZ apsardze», а также логистическое предприятие ООО «LDZ Logistika».
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