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Территорию после сноса самостроя на Летчика Бабушкина приведут в порядок до конца мая
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Территорию после сноса самостроя на Летчика Бабушкина приведут в порядок до конца мая 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Территорию после сноса самостроя на Летчика Бабушкина, 28, стр. 2 приведут в порядок до конца мая. Об этом сообщил глава управы Лосиноостровского района Павел Литовченко в ответ на сообщение пользователя портала «Наш город». Яков Н. указал на проблемную точку и попросил завершить начатый демонтаж здания.
Как пояснил Литовченко, по указанному адресу были демонтированы самовольные постройки; работы выполнялись ГБУ «Автомобильные дороги СВАО».
— Согласно информации вышеуказанной организации работы по демонтажу фундамента и восстановлению нарушенного благоустройства будут выполнены до конца мая, — прокомментировал руководитель района.
Напомним, сообщить о какой-либо проблеме во дворе, парке или многоквартирном доме можно также в электронную приемную управы по адресу yrlos@mos.ru либо в единую диспетчерскую по номеру 8 (495) 539-53-53, откуда ее передадут для исполнения в Лосиноостровский район. (иб)
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