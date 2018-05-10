Развитием туристического кластера на горе Белой может заняться известный писатель Иванов

Информацию о том, что Алексею Иванову поступило предложение о сотрудничестве корреспонденту «ФедералПресс» подтвердила продюсер писателя Юлия Зайцева . По ее словам, Иванову предлагается разработать идеологию для развития территории второй ОЭЗ под Нижним Тагилом.

«На самом деле, эта территория Алексею интересна, она является квинтэссенцией горнозаводского Урала, и не раз уже Алексей писал об этих местах и в нон-фикш, и в «Горнозаводской цивилизации», и в «Хребте России», и в «Message: Чусовая». Когда мы снимали «Хребет России», то как раз на этой территории у нас было наибольшее количество точек съемки: там есть и тема горных заводов, и тема раскольников, и железные караваны, и платиновая лихорадка, и строительство пристани в Усть-Утке. В общем, это место является квинтэссенцией одной из любимых тем Иванова — горнозаводская цивилизация, поэтому Алексею это предложение интересно, если все условия будут выполнены, то он возьмется за этот проект», — рассказала Юлия Зайцева корреспонденту «ФедералПресс».

Сейчас идут переговоры, пояснила продюсер. Если соглашение будет достигнуто, то этим летом писатель начнет разработку идеологии.

Леонид Гункевич. Отметим, что вблизи горы Белой находятся такие места, как Висимский заповедник, Черноисточинск и река Чусовая, о которых много писал Иванов. Инициатором предложения выступил руководитель свердловской « Деловой России

Напомним, совещание с первыми предложениями по развитию кластера вокруг горы Белая под руководством губернатора прошло в феврале этого года. А вскоре после этого Алексей Иванов в эксклюзивном интервью «ФедералПресс» рассказал в том числе, о своем понимании Горнозаводской цивилизации