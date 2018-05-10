Источники: в региональном управлении МВД грядут кадровые перестановки 

В ГУ МВД по Самарской области ожидаются кадровые перестановки, говорят источники, знакомые с ситуацией.
Так, сразу несколько независимых друг от друга собеседников портала говорят об уходе на пенсию начальника областной ГИБДД Игоря Антонова, возглавляющего структуру с 2010 года.
Также, по данным источников, перспектива перевода на другую должность замаячила перед начальником управления по вопросам миграции облМВД Максимом Запорожченко. Его прочат в руководители отдела полиции № 2 (Промышленный район).
Собеседники говорят как о решенном вопросе и о смене начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Михаила Яркина.
Корреспонденту Волга Ньюс удалось связаться только с Яркиным, который заявил, что не владеет такой информацией и продолжает работать.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области кадровые перестановки комментировать отказались, посоветовав черпать необходимые сведения с ведомственного сайта.
"Перестановки могут быть связаны с работой проверяющих из центрального аппарата МВД", — предполагает один из источников.
Напомним, по итогам работы в регионе московской инспекции в начале прошлого года самарский Главк получил оценку «неудовлетворительно». А уже в марте 2017 г. президент освободил генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова от должности начальника ГУ МВД по Самарской области.
После этого Глав возглавил генерал-майор Александр Винников. Других значимых перестановок в самарской полиции не последовало.
"В ГУ МВД ждут прихода на освободившиеся должности выходцев из Магаданской области и Санкт-Петербурга, где ранее работал руководитель ведомства Александр Винников", — говорит собеседник портала.
Сам Винников, по информации Волга Ньюс, последние недели находился в Москве.