Источники: в региональном управлении МВД грядут кадровые перестановки

Так, сразу несколько независимых друг от друга собеседников портала говорят об уходе на пенсию начальника областной ГИБДД Игоря Антонова , возглавляющего структуру с 2010 года.

Также, по данным источников, перспектива перевода на другую должность замаячила перед начальником управления по вопросам миграции облМВД Максимом Запорожченко. Его прочат в руководители отдела полиции № 2 (Промышленный район).

Собеседники говорят как о решенном вопросе и о смене начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Михаила Яркина.

Корреспонденту Волга Ньюс удалось связаться только с Яркиным, который заявил, что не владеет такой информацией и продолжает работать.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области кадровые перестановки комментировать отказались, посоветовав черпать необходимые сведения с ведомственного сайта.

"Перестановки могут быть связаны с работой проверяющих из центрального аппарата МВД", — предполагает один из источников.

Напомним, по итогам работы в регионе московской инспекции в начале прошлого года самарский Главк получил оценку «неудовлетворительно». А уже в марте 2017 г. президент освободил генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова от должности начальника ГУ МВД по Самарской области.

После этого Глав возглавил генерал-майор Александр Винников . Других значимых перестановок в самарской полиции не последовало.

"В ГУ МВД ждут прихода на освободившиеся должности выходцев из Магаданской области Санкт-Петербурга , где ранее работал руководитель ведомства Александр Винников", — говорит собеседник портала.