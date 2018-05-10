Ещё
Источники: в региональном управлении МВД грядут кадровые перестановки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источники: в региональном управлении МВД грядут кадровые перестановки 

Волга Ньюс 1 час назад
В ГУ МВД по Самарской области ожидаются кадровые перестановки, говорят источники, знакомые с ситуацией.
Так, сразу несколько независимых друг от друга собеседников портала говорят об уходе на пенсию начальника областной ГИБДД Игоря Антонова, возглавляющего структуру с 2010 года.
Также, по данным источников, перспектива перевода на другую должность замаячила перед начальником управления по вопросам миграции облМВД Максимом Запорожченко. Его прочат в руководители отдела полиции № 2 (Промышленный район).
Собеседники говорят как о решенном вопросе и о смене начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Михаила Яркина.
Корреспонденту Волга Ньюс удалось связаться только с Яркиным, который заявил, что не владеет такой информацией и продолжает работать.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области кадровые перестановки комментировать отказались, посоветовав черпать необходимые сведения с ведомственного сайта.
"Перестановки могут быть связаны с работой проверяющих из центрального аппарата МВД", — предполагает один из источников.
Напомним, по итогам работы в регионе московской инспекции в начале прошлого года самарский Главк получил оценку «неудовлетворительно». А уже в марте 2017 г. президент освободил генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова от должности начальника ГУ МВД по Самарской области.
После этого Глав возглавил генерал-майор Александр Винников. Других значимых перестановок в самарской полиции не последовало.
"В ГУ МВД ждут прихода на освободившиеся должности выходцев из Магаданской области и Санкт-Петербурга, где ранее работал руководитель ведомства Александр Винников", — говорит собеседник портала.
Сам Винников, по информации Волга Ньюс, последние недели находился в Москве.
Волга Ньюс: последние новости
Пригласительные на парад смогли получить все желающие Что из себя представляют и на что имеют право коллекторы Жители Самарской области смогут принять участие в репетициях Военного Парада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества25
Россиян предупредили о социальной революции512
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1253
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала633
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение