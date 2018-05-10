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Кадетский корпус школы №1631 в Дмитровском откроет двери для всех желающих 16 мая
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Кадетский корпус школы №1631 в Дмитровском откроет двери для всех желающих 16 мая 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В среду, 16 мая, в кадетском корпусе школы № 1631 состоится день открытых дверей. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, к участию приглашаются все желающие — как те, кто хочет стать кадетом, так и те, кому интересна жизнь учащихся здесь ребят.
— Кадеты нашей школы подготовили показательные выступления в рамках конкурса «Кадетская звездочка», который состоится в день открытых дверей, — рассказал сотрудник администрации. — После конкурса все желающие смогут обратиться с вопросами к кадетам и их наставникам.
День открытых дверей начнется в 10.00. Участников будут ждать в актовом зале школы.
Напомним, кадетский корпус школы № 1631 располагается по адресу Карельский бульвар, дом 20. (мю)
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