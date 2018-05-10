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Куряне могут оставить отзыв о ЕГЭ
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Куряне могут оставить отзыв о ЕГЭ 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Для этого необходимо пройти опрос на указанных сайтах
В настоящее время Единый госэкзамен является ключевым при окончании школы и поступлении в вуз. При этом споры о ЕГЭ продолжаются более чем 15 лет. В связи с этим, Центр регионального развития предлагает курянам выразить свое мнение о данном экзамене.
Опрос проводится на Официальном социологическом портале Курской области (http://соцпортал46.рф), а также в группе «Центр регионального развития».
Выбрать необходимо одно из суждений:
— ЕГЭ — это объективный способ проверки знаний школьников;
— ЕГЭ дает возможность каждому поступить в лучший вуз страны, независимо от места проживания (при высоком уровне знаний);
— актуальность тестирований формата ЕГЭ подтверждена мировым опытом;
— вокруг ЕГЭ искусственно вызывают ненужный ажиотаж;
— ЕГЭ не отражает реальный уровень знаний школьников.
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