31-летнего майкопчанина осудили за хищение маткапитала на 6 млн рублей 

Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя.
Он признан виновным в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
В суде установлено, что с 2015 года по 2016 год житель г. Майкопа заключал с потерпевшими формальные договоры займа (без реального получения денежных средств) на приобретение жилья, погашение которых планировалось за счет средств материнского капитала. Договоры наряду с другими документами предоставлялись владелицами материнского капитала в Пенсионный фонд для перечисления средств капитала на счет фирм, принадлежащей мошеннику. Поступившие из Пенсионного фонда денежные средства в размере более 6 млн рублей злоумышленником были присвоены.
Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима.