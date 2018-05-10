Стойку с дорожным знаком во 2-м Южнопортовом проезде вернули в правильное положение

Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель Южнопортового района.

Работы провели в течение суток с момента поступления заявки. Сообщение об их выполнении за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова появилось на портале в установленный срок.

«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожным знаком 6.4 «Парковка» с табличками 8.6.5 и 8.8», — говорится в сообщении.

Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить на сайте сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (ео)