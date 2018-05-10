Парк «Пехорка» в Балашихе закроют до конца мая в связи с работами по благоустройству

«В ближайшие дни мы закроем парк „Пехорка“ в связи с проведением по всей территории работ по благоустройству. Сейчас рабочие проводят монтаж специальных ограждений. Просим жителей отнестись с пониманием к проводимым работам», — сказал он.

На территории парка высадят газоны и уложат новое резиновое покрытие на детских площадках.

Ранее глава Балашихи сообщил, что в рамках второй очереди реконструкции парка планируется построить набережную длиной 300 метров вдоль реки Пехорка. Она будет представлять собой настил из лиственницы на сваях, на реке около плотины будет создана смотровая площадка. В настоящее время работы по ее обустройству идут полным ходом.

Второй этап реконструкции парка «Пехорка» начался в апреле 2018 года. В рамках запланированных работ планируется организация дополнительных дорожек, строительство кафе, обустройство пляжных зон.