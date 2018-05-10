Пешеходный маршрут памяти прошел по улице Шумилова 

В преддверии праздника Великой Победы для дошкольников ЦО № 1208 в библиотеке № 112 организовали краеведческий пешеходный маршрут памяти по улице Шумилова. Дети узнали, что эта улица была названа в честь Героя Советского Союза, генерал-полковника Михаила Степановича Шумилова, успешно командовавшего 64-й армией и 7-й гвардейской армией во время Великой Отечественной войны.
Участники маршрута остановились и у скульптурной композиции, посвященной герою итальянского движения сопротивления в годы Второй мировой войны Федору Андриановичу Полетаеву, где трогательно декламировали стихи о Великой Отечественной войне. Присутствующие почтили минутой молчания память героев и возложили к монументу живые цветы. (то)