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МИД: США выбрали наихудший вариант по иранской ядерной программе
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МИД: США выбрали наихудший вариант по иранской ядерной программе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Дипломат высказал озабоченность Москвы и Тегерана в связи со сложившейся ситуацией. «Обсуждали практически только ситуацию вокруг договоренности. Естественно, решение Вашингтона прямым образом повлияло на характер обсуждения. Обсуждалось, первое — как нам все-таки сохранить СВПД, второе — как сделать так, чтобы последствия американского решения не оказали негативного влияния на работу в экономической сфере по разным направлениям», — рассказал замминистра информагентству ТАСС.
"Иранцы и мы озабочены произошедшим. Мы считаем, что оправдались худшие ожидания, — пояснил Рябков. — По большому счету у США было много других вариантов движения в этом вопросе туда, куда они считают нужным. Но выбран наиболее драматический и далеко идущий".
По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, Иран подтвердил российской стороне готовность выполнять свои обязательства по ядерному соглашению.
"Соответствующие заверения от иранской стороны мы получили, — отметил дипломат. — Пока Иран подтверждает готовность оставаться в СВПД, не выходить из него и выполнять все свои связанные с ним обязательства".
Рябков уточнил, что основное бремя ответственности за сохранение сделки теперь лежит на Германии, Франции и Великобритании.
Напомним, что президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из так называемой иранской ядерной сделки. Слова хозяина Белого дома, которые в будущем могут иметь серьезные последствия, уже обострили ситуацию вокруг указанного вопроса.
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