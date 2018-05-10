МИД: США выбрали наихудший вариант по иранской ядерной программе

Дипломат высказал озабоченность Москвы Тегерана в связи со сложившейся ситуацией. «Обсуждали практически только ситуацию вокруг договоренности. Естественно, решение Вашингтона прямым образом повлияло на характер обсуждения. Обсуждалось, первое — как нам все-таки сохранить СВПД, второе — как сделать так, чтобы последствия американского решения не оказали негативного влияния на работу в экономической сфере по разным направлениям», — рассказал замминистра информагентству ТАСС

"Иранцы и мы озабочены произошедшим. Мы считаем, что оправдались худшие ожидания, — пояснил Рябков. — По большому счету у США было много других вариантов движения в этом вопросе туда, куда они считают нужным. Но выбран наиболее драматический и далеко идущий".

По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, Иран подтвердил российской стороне готовность выполнять свои обязательства по ядерному соглашению.

"Соответствующие заверения от иранской стороны мы получили, — отметил дипломат. — Пока Иран подтверждает готовность оставаться в СВПД, не выходить из него и выполнять все свои связанные с ним обязательства".

Рябков уточнил, что основное бремя ответственности за сохранение сделки теперь лежит на Германии, Франции и Великобритании