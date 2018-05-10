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В Карачаево-Черкесии пройдет фестиваль к 80-летию Владимира Высоцкого
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В Карачаево-Черкесии пройдет фестиваль к 80-летию Владимира Высоцкого 

«Это Кавказ» 1 час назад
Более 40 известных бардов примут участие в межрегиональном фестивале авторской песни «Медовые водопады» в Карачаево-Черкесии, который будет посвящен юбилею Владимира Высоцкого.
«Фестиваль в этом году мы посвятили 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого и 25-летию туркомплекса «Медовые водопады». Проводим его в пятый раз, ожидаем участие более 40 бардов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Томска, Минеральных Вод и других городов», — сообщил ТАСС директор туркомплекса Мусса Боташев.
В течение обоих дней фестиваля, 12 и 13 мая, помимо конкурсной программы будут проводиться экскурсии по достопримечательностям региона. Также запланирован масштабный гала-концерт на территории туристического комплекса «Медовые водопады».
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