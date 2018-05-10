В Карачаево-Черкесии пройдет фестиваль к 80-летию Владимира Высоцкого

Более 40 известных бардов примут участие в межрегиональном фестивале авторской песни «Медовые водопады» в Карачаево-Черкесии , который будет посвящен юбилею Владимира Высоцкого.

«Фестиваль в этом году мы посвятили 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого и 25-летию туркомплекса «Медовые водопады». Проводим его в пятый раз, ожидаем участие более 40 бардов из Москвы Санкт-Петербурга , Ростова-на-Дону, Томска , Минеральных Вод и других городов», — сообщил ТАСС директор туркомплекса Мусса Боташев.

В течение обоих дней фестиваля, 12 и 13 мая, помимо конкурсной программы будут проводиться экскурсии по достопримечательностям региона. Также запланирован масштабный гала-концерт на территории туристического комплекса «Медовые водопады».