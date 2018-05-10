В Уфе в пяти домах, общежитии и автомойке отключат холодную воду

В понедельник, 14 мая, в Калининском районе города перекроют водопровод. Без холодной воды останутся жители пяти домов и общежития. Отключение запланировано также в автосервисе и на автомойке.

— Коммунальщики запланировали ремонтные работы по замене задвижки. Воду перекроют с 10 утра до 20 часов вечера, — рассказали в «Уфаводоканале».

Представители предприятия приносят извинения за доставленные неудобства и просят горожан заранее запастись водой. Полный список адресов, попадающих под отключение, представлен на официальном сайте компании.