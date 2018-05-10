Ещё
В Уфе в пяти домах, общежитии и автомойке отключат холодную воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе в пяти домах, общежитии и автомойке отключат холодную воду 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В понедельник, 14 мая, в Калининском районе города перекроют водопровод. Без холодной воды останутся жители пяти домов и общежития. Отключение запланировано также в автосервисе и на автомойке.
— Коммунальщики запланировали ремонтные работы по замене задвижки. Воду перекроют с 10 утра до 20 часов вечера, — рассказали в «Уфаводоканале».
Представители предприятия приносят извинения за доставленные неудобства и просят горожан заранее запастись водой. Полный список адресов, попадающих под отключение, представлен на официальном сайте компании.
ufa1.ru: последние новости
Трое уфимцев пойдут под суд за сбыт фальшивых рублей На дороге в центре Уфы провалился асфальт В Башкирии завершили поиски 16-летней Валерии Федотовой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества26
Россиян предупредили о социальной революции532
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1257
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала650
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение