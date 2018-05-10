Южноуральские дольщики скандального застройщика требуют новой «уголовки»

Владимир Макалов, дольщик местной компании «Жилищная инвестиционная корпорация», считает, что руководители ООО «ЖИК» и аффилированных с ним предприятий — «НБМ-Центр» и «МиассДомСервис» — с самого начала задумали грандиозную аферу по хищению средств 107 семей, вложившихся в строительство дома №16 по улице Спортивной в Миассе . Как сообщал «ФедералПресс», с 2015 года стройка замерла на уровне третьего этажа.

По версии дольщика, в 2013 году «ЖИК» собрало с дольщиков деньги под строительство дома на земле, арендованной у родственной фирмы «НБМ-Центр». В2016 году НБМ обратилось в областной арбитраж с иском о банкротстве «Инвестиционной корпорации» из-за долга по аренде за землю: за три года, согласно утверждению истцов, «ЖИК» умудрился задолжать за землю 60,3 миллиона рублей плюс 14,5 миллиона пени. И это — за земельный участок, первоначальная аренда которого обходилась в 85 тысяч рублей в год. Позже аренда выросла более чем в 300 раз, утверждает заявитель.

Как сообщал «ФедералПресс», «ЖИК» в августе 2017 года благополучно была признана банкротом. Но на сегодня в процедуре банкротства находятся и истец — «НБМ-Центр», и родственная компания «МиассДомСервис». По данным СПАРК, три фирмы объединены руководством: в 2016-17 годах руководителем всех трех фирм являлся Денис Климкин, который в арбитражном суде умудрялся представлять одновременно интересы истца и ответчика. До того директором и учредителем «Жилищной инвестиционной корпорации» выступал Владимир Рожков , «НБМ-Центром» руководил бизнесмен Константин Бондарев (скончался в 2014 году, прим.ред.), а после — его супруга Людмила Морозова

«По факту банкротства «Жилищной инвестиционной корпорации» было возбуждено уголовное дело, обвиняемым является как раз Владимир Рожков, — рассказал «ФедералПресс» другой дольщик «ЖИК», Дмитрий Сумарев. — Сейчас он уже знакомится с материалами дела, мы ждем скорой передачи его в суд».

Макалов же в своем заявлении на имя регионального прокурора Александра Кондратьева утверждает, что Рожков был тестем покойного Константина Бондарева, и именно Бондарев, а после его смерти — Морозова руководили всем холдингом. Напомним, по оценке дольщиков, холдинг привела к краху именно смерть Бондарева: его наследники не удержали бизнес на плаву, подставив себя под уголовную статью и оставив дольщиков без жилья.

Поводом для заявления о возбуждении нового дела послужил открывшийся дольщикам факт: в ходе банкротства «ЖИК» в ситуацию, касавшуюся казалось бы только «НБМ-Центра» и «Корпорации», вмешалось ООО «МиассДомСервис», потребовавшее включить себя в реестр кредиторов застройщика и заявившее требование на 17,5 миллиона рублей: якобы компания тоже является дольщиком и приобретала несколько квартир и нежилых помещений в строящихся домах. Правда, доказать свое финансовое участие в строительстве «МиассДомСервис» не смог. Тем не менее, как следует из заявления Макалова, временный управляющий «ЖИК» позволила вывести из ООО несколько десятков квартир и нежилых помещений в двух ранее построенных домах.

«Имущество, ушедшее из активов «ЖИК», можно было использовать как раз для достройки незаконченного дома на улице Спортивной, — отмечает миасский юрист, консультировавший дольщиков по правовым вопросам. — А теперь оно ушло вообще в третьи руки: дело в том, что само ООО «МиассДомСервис» в настоящее время также находится в процедуре банкротства, инициированной по требованию Сбербанка РФ . Но долг перед Сбербанком выкуплен неким предпринимателем Леонидом Табаковым, а квартиры «ЖИК», на которые претендовал «МиассДомСервис», уже ушли молодой даме по имени Дарья Шумакова. Достаточно несколько минут поискать в открытых источниках, чтобы убедиться: Леонид Табаков некогда возглавлял финансовый отдел челябинской компании «Ростех» , принадлежавшей челябинскому депутату Владимиру Шумакову (совет депутатов Тракторозаводского района — прим.ред.), а Дарья Владимировна — родная дочь парламентария. То есть и деньги остались в семье депутата, и новый актив — квартиры в Миассе. Ну а что касается личности руководителя всего бондаревского холдинга, Дениса Климкина, то с ним челябинские дольщики знакомы не хуже, чем миасские».

Напомним, осенью прошлого года Денис Климкин был назначен генеральным директором челябинского ООО «Речелстрой», заморозившего строительство нескольких домов в микрорайоне «Чурилово LakeCity». Его деятельность во главе компании не вызвала ни у дольщиков «Речелстроя», ни у рабочей группы регионального правительства по проблемам долевого строительства ничего, кроме нареканий. Весной Климкин был уволен, но на заседаниях рабочей группы по-прежнему появляется, уже только как представитель миасской «болевой» точки. По версии миасцев, выгодоприобретатель от вывода активов миасской «ЖИК» — тракторозаводский депутат Владимир Шумаков, действовавший руками своего подчиненного-Табакова и дочери. Забавно, но владелец «Речелстроя», то есть недолгий работодатель Климкина, ни кто иной, как депутат челябинской думы от Тракторозаводского района Андрей Пязок . И Пязок, и Шумаков прошли в райсовет (а Пязок затем и в гордуму, прим.ред.) в 2014 году, когда в результате конфликта с «политическим» вице-губернатором Николаем Сандаковым в эти органы не попали ставленники известного в Челябинске бизнесмена, бывшего вице-спикера городской думы Бориса Видгофа.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», именно Андрей Пязок и Владимир Шумаков оцениваются челябинскими политологами, как самые влиятельные и богатые депутаты Тракторозаводского района. Однако один — Пязок, с осени 2017 года находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве с деньгами своих дольщиков. Второй — Владимир Шумаков, по последним данным, ищет компромиссы и союзы накануне муниципальных выборов.

Владимир Макалов просит прокурора области провести проверку фактов нарушения закона и привлечь к уголовной ответственности «лиц из числа руководителей ООО „НБМ-Центр“, ООО „Жилищная инвестиционная корпорация“ и ООО „МиассДомСервис“, а также иных лиц, имеющих отношение к совершению указанных преступлений в отношении дольщиков ООО „ЖИК“. Его заявление зарегистрировано в прокуратуре Челябинской области , однако на момент подготовки материала в пресс-центре надзорного органа не было известно, куда для проверки будут направлены материалы заявления. Как сообщил „ФедералПресс“ Дмитрий Сумарев, на последнем заседании правительственной рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков зампрокурора региона Андрей Потапов пообещал ему проконтролировать ход проверки и взять миасскую тему под контроль.

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