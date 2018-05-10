Стали известны подробности нападения на Ахеджаков: убит только один член семьи

По его словам, следственно-оперативная группа в настоящий момент выехала на место происшествия, более подробная информация будет позже.

Источник «ФедералПресс» в силовых структурах подтверждает, что убита только мать бывшего вице-губернатора Кубани Мурада Ахеджкак. Она скончалась на месте от полученных ран при нападении на дом семьи. Проживавшие с ней родственники, включая отца Мурада Ахеджака, сейчас доставлены в медицинское учреждение.

Как ранее писал «ФедералПресс», ужасная трагедия произошла в ауле Псейтук Тахтамукайского района, где проживала семья.