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Стали известны подробности нападения на Ахеджаков: убит только один член семьи
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Стали известны подробности нападения на Ахеджаков: убит только один член семьи 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Тройного убийства не было, по предварительным данным, убит только один член семьи», — рассказал «ФедералПресс» руководитель следственного управления СК России по Республике Адыгея (по взаимодействию со СМИ) Руслан Сетов.
По его словам, следственно-оперативная группа в настоящий момент выехала на место происшествия, более подробная информация будет позже.
Источник «ФедералПресс» в силовых структурах подтверждает, что убита только мать бывшего вице-губернатора Кубани Мурада Ахеджкак. Она скончалась на месте от полученных ран при нападении на дом семьи. Проживавшие с ней родственники, включая отца Мурада Ахеджака, сейчас доставлены в медицинское учреждение.
Как ранее писал «ФедералПресс», ужасная трагедия произошла в ауле Псейтук Тахтамукайского района, где проживала семья.
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