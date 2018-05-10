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В Рязанском появится пешеходный бульвар
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В Рязанском появится пешеходный бульвар 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Пешеходный бульвар общей длиной около 900 метров начали прокладывать от жилого комплекса на Рязанском проспекте к будущей станции метро «Стахановская». Об этом сообщает портал Стройкомплекса Москвы.
«Бульвар будет создаваться поэтапно, по мере ввода очередей жилого комплекса. Сейчас работы ведутся на участке вдоль готовых корпусов первой и второй очередей. Вдоль бульвара планируется сформировать цепочку холмов, плавно переходящих один в другой и радующих взор не только зеленью газонной травы, но и грамотно подобранными растениями и деревьями», — говорится в источнике.
Добавим, что на территории жилого комплекса будут возведены три детских сада, школа, многофункциональный центр с магазинами, офисами, коммерческими помещениями и фитнес-клубом. (мю)
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