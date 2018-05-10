Оренбуржец в День Победы рисовал в центре города фашистскую символику

Его арестовали за административное правонарушение на восемь суток. Об этом сообщает Центральный районный суд Оренбурга.

Вчера, 9 мая, молодой человек на стене перед входом в подземный переход в центре города и внутри него нарисовал два рисунка с символикой и атрибутикой фашистской Германии . Он публично продемонстрировал нацистскую символику, нарушив закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной Войне.

В судебном заседании мужчина свою вину признал и в содеянном раскаялся. Сул признал его виновным и назначил ему наказание в виде ареста на восемь суток с отбыванием наказания в специальном приемнике.