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Оренбуржец в День Победы рисовал в центре города фашистскую символику
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Оренбуржец в День Победы рисовал в центре города фашистскую символику 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Его арестовали за административное правонарушение на восемь суток. Об этом сообщает Центральный районный суд Оренбурга.
Вчера, 9 мая, молодой человек на стене перед входом в подземный переход в центре города и внутри него нарисовал два рисунка с символикой и атрибутикой фашистской Германии. Он публично продемонстрировал нацистскую символику, нарушив закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной Войне.
В судебном заседании мужчина свою вину признал и в содеянном раскаялся. Сул признал его виновным и назначил ему наказание в виде ареста на восемь суток с отбыванием наказания в специальном приемнике.
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