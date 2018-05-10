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Панов встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии
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Панов встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
11 мая в 11:15 мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в России господином Йоханнесом Айгнером. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В ходе встречи будут обсуждаться перспективные направления взаимовыгодного торгово-экономического и культурного сотрудничества.
Напомним, что с 28 октября 1993 года между Нижним Новгородом и Линцем (Австрия) были установлены побратимские связи. Первое посещение столицы Приволжья Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Австрия состоялось в мае 2001 года.
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