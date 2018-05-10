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Ученые создали действенное лекарство от алкоголизма
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Ученые создали действенное лекарство от алкоголизма 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Уже многие десятилетия ученые ищут способ победить алкоголизм. Они ищут лекарство, которое позволит избавить людей от этой пагубной привычки. Однако ни один способ в настоящий момент не дает стопроцентной гарантии, все они действуют только на некоторых людей, а кроме того, многие из способов могут иметь побочный эффект. Теперь же ученые заявили, что им удалось найти способ спасти людей. МедикФорум выяснил подробности открытия. Американские исследователи рассказали, что новое лекарство от алкоголизма позволит спасти многих, страдающих от этого недуга. Пока были проведены первые тесты, они оказались весьма успешными. Так во время тестов новый медикамент полностью победил тягу червей и крыс к спиртному и не вызвал никаких побочных эффектов. Это важный показатель, который позволяет надеется на то, что в будущем алкоголизм можно полностью победить. Суть метода в том, что полученные исследователи препарат способен воздействовать на другую цепочку нейронов и при этом не навредить организму. Тестовый образец получил название JVW-1034. Если он будет эффективен, то ему будет дано название и препарат будет проходить сертификацию, чтобы его использовали для лечения. Новое лекарство ученые получили, когда синтезировали сотни молекул и нашли участки для блокирования сигма-рецепторов, отвечающих за развитие наркотической зависимости. В будущем эксперты намерены провести тесты, чтобы узнать больше о воздействии препарата на организм человека. Ранее эксперты рассказали, что лекарство от алкоголизма стало на шаг ближе.
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